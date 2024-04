Den granatlignende gjenstanden ligger inntil en hage på Nardo i Trondheim, og politiet er på stedet for å undersøke gjenstanden, melder Adresseavisen.

– Det er en trampoline her like ved funnet – og vi får beskjed om at det er mye ferdsel gjennom hagen. Vi har en formening om at det er en artillerigranat fra andre verdenskrig, sier innsatsleder Solveig Eide i Trøndelag politidistrikt til avisen.

Politiet sperrer av området rundt funnet, men igangsetter ikke evakuering av beboere per nå. Politiet ble varslet om funnet klokken 16.17 lørdag ettermiddag.