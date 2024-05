– Vi har ikke fått en oppdatering fra helsevesenet, men vi vet at mannen er påført alvorlige skader. Etter min forståelse er det imidlertid ikke snakk om livstruende skader, sier krimleder Morten Karlhagen i Oslo-politiet til NTB torsdag morgen.

Mannen ble innlagt på sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt knivstukket i nærheten av kirken inne på gravlunden i 21-tiden onsdag kveld. Han var bevisst da han ble hentet av ambulansen.

Ved 9.30-tiden torsdag morgen var det fortsatt ingen pågrepne i saken.

– Ingen er pågrepet og vi jobber med den informasjonen vi har om hendelsen. Opplysninger tilsier at det er snakk om én gjerningsperson, men om andre har medvirket eller bidratt på andre måter kjenner vi ikke til ennå, sier Karlhagen.

Han understreker at politiet ikke tror det er et tilfeldig angrep.

– Vi har inntrykk av at det ikke er et rent tilfeldig angrep, og at de to har møttes i forkant. Men hva som utløste voldshendelsen har vi ikke sikre svar på ennå. Motivet vil være en viktig del av arbeidet videre, og noe vi ønsker å belyse bedre gjennom avhør av fornærmede og eventuelt av mistenkte, sier krimlederen.