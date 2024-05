– I dag meldte jeg meg med tungt hjerte ut av organisasjonen jeg vokste opp i, skriver Bekkhus på sin åpne Facebook-side ifølge VG.

Bekkhus var inntil 10. mai i fjor leder i Rødts ungdomsorganisasjon.

Årsaken til at Bekkhus nå melder seg ut, er Rød Ungdom-leder Amrit Kaurs Tiktok-innlegg hvor hun blant annet stempler Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg og Nicolai Tangen som terrorister.

Det var Nettavisen som omtalte videoen først.

Kaurs innlegg har fått mye kritikk – og sent fredag kveld sier hun til Nettavisen at hun trekker terrorist-uttalelsen når det gjelder statsminister Jonas Gahr Støre.

– Jeg trekker den uttalelsen om at Støre er en terrorist. Jeg hadde nettopp kommet ut fra glattcelle og hadde nok et litt høyt energinivå. Poenget mitt var ikke å definere Støre som terrorist men å poengtere at Norge ikke har tatt god nok avstand fra folkemordet i Palestina, og også vært delaktig i folkemordet på det palestinske folk, sier Kaur.