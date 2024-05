– Akkurat nå har vi etterretning på at det befinner seg gass i bygget her, og vi er bekymret for eksplosjon, sier Martin Øie Lauten, sjef for brannvesenet i Nærøysund kommune, til NRK i 19.40-tiden.

Politiet er nå ute å varsler befolkningen om en mulig evakuering, skriver kanalen.

Nødetatene fikk melding om brannen rett etter klokken 9 mandag morgen. Den spredt seg senere til tilhørende bygg.

I 17-tiden meldte brannvesenet at det fortsatt brenner, men at de mener å ha kontroll på brannen med hjelp fra Sivilforsvaret.

Litt etter klokken 20 melder Adressa at brannen er slukket.

Abelvær Filetfabrikk AS holder til i bygningen, og brannen startet i et gammelt lakseslakteri som har blitt brukt til fryseri.

Det er leiligheter i tilknytning til arbeidsplassene, og flere har mistet hjemmene sine i brannen.