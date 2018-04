Svensk skigåer tatt av snøskred i Sunndal: - Har vært veldig heldig

Vil felle 15 moskus for å hindre konflikter med mennesker

Saken oppdateres.

Det var i 19-tiden mandag kveld Hovedredningssentralen i Sør-Norge fikk beskjed om at en person var tatt av et snøskred i Sunndal. Personen var i et følge av fem svenske skigåere på tur i fjellet. Det var turfølget som også meldte om ulykken.

Jan Lillebø ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge forteller overfor Adresseavisen at pasienten har blitt fraktet med helikopter til sykehus i Molde. Der vil han bli sjekket av lege.

- Vi kan anta at han har ligget under snøen i 20 til 30 minutter på bakgrunn av informasjonen vi har fått. Han har vært veldig heldig, sier Lillebø.

En person blir fraktet til Molde sykehus av SeaKing for undersøkelser. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 9. april 2018

Gravd ut av turvennene

Innsatsleder i politiet, Olav Gjøvik, bekrefter at de fem personene i følget alle er svenske, og at de skal være godt utstyrt.

- De gravde frem turkameraten på egen hånd ved hjelp av skredsøker og annet utstyr, og fant han da i enden av raset, sier han.

Skigåeren skal ha vært nedkjølt, men ellers uskadet da han ble hentet ut av skredet som er på 50 ganger 300 meter stort.

Populært toppturområde

Raset gikk ved fjellet Sandvikhaugen i Sunndal. Fjellet ligger i den sørvestlige delen av Trollheimen.

- Skredet har gått på rundt 1500 meters høyde. Dette er et område som er mye brukt i forbindelse med toppturer, da spesielt for å komme seg opp til Dronningkrona, et kjent toppturmål.

Gjøvik advarer andre mot å gå turer i fjellet.

- Det er stor fare for skred i området. Vi kunne se flere skred som hadde gått i nærheten.



Redningshelikopter, luftambulanse, redningshunder og den lokale skredgruppen ble kalt ut til raset. Røde Kors ble ikke involvert, da situasjonen raskt kom under kontroll.