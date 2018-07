33-åring fra Trøndelag døde i basehoppulykke

Saken oppdateres.

Lørdag ettermiddag døde en norsk mann i en ulykke i Sunndal. Politiet skriver i en pressemelding mandag at han var 33 år og fra Trøndelag.

Hoppet ble utført fra Gammelurkollen 1.384 meter over havet. Utspranget var på cirka 1.200 meter, med planlagt landing nede i Litjdalen.

Det var et følge på fire nordmenn som hoppet fra fjellet. På grunn av manglende mobildekning måtte følget ta seg et stykke ned i dalen for å varsle om ulykken, skriver politiet i pressemeldingen.

- Avdøde hoppet med vingedrakt/wingsuit. I vitneopplysninger så langt har det kommet frem at avdøde har forsøkt å løse ut fallskjermen, men ikke lyktes. Han ble funnet død av de andre i følget nede i dalbunnen etter relativt kort tid, sier politiførstebetjent Gunnar Hagen i Indre Nordmøre lensmannsdistrikt.

Saken etterforskes nå av politiet med tekniske og taktiske undersøkelser med formål å finne årsaken til ulykken.

Fem døde siden 2001

Trønderen er den femte som har omkommet i Litldalen i Sunndal siden 2002.

Her er de andre basehopp-ulykkene:

* Tore Lillebostad (42) fra Molde gjør et av sine første basehopp fra Hårstadnebba 24. august 2002. Han traff fjellveggen og omkommer. Redningsaksjonen var svært krevende. Han blir hengende i veggen i flere dager.

* 14. august 2007 omkom "Stevo", Stephen Richard Anderton (28) fra Australia etter et hopp sammen med fire andre fra Langrabbpiken, nabofjellet til Hårstadnebba.

* Ted Rudd fra New Zealand døde 13. juni i 2011 etter at hoppet hans mislykkes. Han er basehopplegende i sitt hjemland, og bosetter på Sunndalsøra sammen med en norsk og en russisk basehopper, for å ta hoppingen til et nytt nivå.

* Torsdag 11. august 2016 skjedde en ny tragedie, bare tre dager etter at en basehopper fra USA omkommer etter et hopp fra Katthammeren i nabodalen Eikesdalen i Nesset kommune: To utenlandske menn hopper fra Hårstadnebba. Bare en av de to lander trygt nede i Litldalen. Den andre, franske Olivier Damien Gonthier (38) omkom like under stedet de hoppet fra.