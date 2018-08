Fortvilte beboere ved Mannen må regne med flere evakueringer i høst

Dag Ingebrigtsen fikk vite at det var 80 prosents sjanse for å dø under operasjonen

Saken oppdateres.

Lørdag ettermiddag er farenivået ved Veslemannen, et parti av det ustabile fjellpartiet Mannen, tilbake på gult etter en natt med mye bevegelse i fjellet. På det meste registrerte geologene i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bevegelser i fjellet på 40 centimeter i døgnet natt til lørdag.

LES OGSÅ: NVE nedjusterer faregraden for Veslemannen til gult

– Hastigheten nå er bare sju centimeter i døgnet i øvre del av fjellet, og vi ser en avtagende trend i nedre del. På bakgrunn av det, samt at det har blitt fint vær, har vi besluttet å senke farenivået fra rødt til gult, opplyser geolog Gudrun Majala i NVE under en kort pressekonferanse klokken 14 lørdag.

Samtidig ble Raumabanen åpnet igjen.

Frykter nye runder i høst

Da NVE satt farenivået til rødt fredag besluttet politiet i Møre og Romsdal å innføre ferdsels- og oppholdsforbud under Veslemannen, og Raumabanen ble stengt. Samtidig ble også beboere i de utsatte områdene besluttet evakuert. Til sammen dreier dette seg om elleve stykker som måtte tilbringe natten på campinghytter. Dette var sjette gang beboerne har blitt evakuert fra hjemmene sine.

Ordfører Lars Olav Hustad i Rauma kommune fortalte NTB lørdag morgen at beboerne i de utsatte områdene er fortvilte og mektig lei av usikkerheten rundt fjellpartiet, og at de ikke ser noen ende på situasjonen.

– Beboerne har fått beskjed for en liten stund tilbake, og de uttrykker lettelse for at de nå kan flytte hjem igjen, sier Hustad.

Gleden kan imidlertid fort bli kortvarig. Bevegelsene i fjellet har i år kommet tidlig på høsten, og fjellet blir påvirket av dårlig vær. Hustad frykter flere runder med evakueringer i løpet av høsten.

Sensitiv for nedbørsmengder

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av Mannen. Fjellpartiet reagerer ifølge NVE hurtig med økning i bevegelse ved mye nedbør og snøsmelting, og geologene har sett en økning i bevegelsene fra år til år.

– Overvåkingen av fjellet fortsetter slik vi har rutiner for på gult farenivå. Situasjonen for fjellet er endret i år. Vi ser at Veslemannen er veldig sensitiv for små nedbørsmengder. Siden dette skjedde så tidlig på høsten er det trolig at farenivået blir hevet igjen, sier Majala.

NVE forsøkte i fjor høst å pøse på med vann til fjellet Mannen i Rauma i håp om å utløse et ras, men den løsningen har de nå gitt opp. Så langt i år har fjellpartiet beveget seg 1,4 meter.