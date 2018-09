Farenivået for Veslemannen heves igjen

Saken oppdateres.

– Bevegelsene i fjellpartiet er fremdeles store, og fjellet reagerer med økte hastigheter på små nedbørsmengder, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Døgnhastigheten er mellom 3 og 6 centimeter i øvre del av fjellet og litt under 1 centimeter i nedre del.

Oransje farenivå innebærer økt overvåking og forberedelser til eventuelt rødt farenivå.

I forrige uke var beboerne under fjellet i Rauma i Møre og Romsdal evakuert for sjuende gang på grunn av økt fare for et stort ras, men nok en gang stabiliserte fjellet seg, og de evakuerte kunne flytte hjem igjen på lørdag.

I fjor høst forsøkte NVE å pøse på med vann til fjellet i håp om å fremprovosere et ras, men den løsningen ga de opp.