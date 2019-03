Evakuerer cruiseskip med 1300 passasjerer utenfor Møre og Romsdal

Han er Spanias matador og skal stoppe Norge: – Han har et elendig rykte

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen på Twitter klokken 14.58 lørdag, og skriver at de 1300 passasjere blir evakuert på land.

Ifølge Romsdals Budstikke deltar både Hovedredningssentralen og politiet i arbeidet.

Ifølge VG er det cruiseskipet «Viking Sky» som har problemer. Skipet skal i 15-tiden befinne seg knapt 2,5 nautiske mil fra land.

– Skipet har motorproblemer, og problemer med fremdriften. Det blåser 38 knops vind i området, sier operasjonsleder Tor Andre Franck i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyser at de har sendt flere helikoptre og fartøy mot stedet, og at den lokale redningssentralen etablerer et mottak på land.

1400: Hustadvika. Cruiseskipet VIKING SKY melder MAYDAY, fremdriftsproblemer i dårlig vær. Driver mot land. HRS har sendt flere helikoptre og fartøy mot stedet. LRS Møre og Romsdal etablerer mottak på land. Pressetlf kan ikke besvares for øyeblikket — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) March 23, 2019

Meteorologisk Institutt sendte fredag ut farevarsel om høy vannstand og høye bølger i Trøndelag, på grunn av et stort stormsenter som var på vei inn mot Midt-Norge og Nordland.