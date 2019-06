Motorsyklist alvorlig skadd i ulykke på Nordmøre

Saken oppdateres.

Det får NRK opplyst ved St. Olavs hospital i Trondheim lørdag kveld. MC-føreren ble fløyet til sykehuset med ambulansehelikopter.

Ulykken skjedde i Halåsbakken da motorsykkelen traff en personbil som kom i motgående kjøreretning, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

Veien sperret i flere timer

Fylkesvei 64 mellom Svanvika og Sylte ble sperret mens politiets kriminalteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen arbeidet på ulykkesstedet. Veien ble åpnet igjen i 16.30-tiden.

Politiet ber om at vitner tar kontakt. De vet at en bilist kom kjørende etter ulykken og stoppet for å sjekke at det gikk bra. Bilen forlot deretter stedet.

Alene i bilen

Politiet fikk melding om kollisjon klokka 12.19.

Det var én person på motorsykkelen og én i bilen.