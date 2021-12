Møre og Romsdal innfører besøksforbud på alle sykehus

Rekordhøy andel uvaksinerte innlagt ved St. Olav: - Det å ikke ha vaksinert seg, er et veldig dårlig valg

Saken oppdateres.

Det skriver helseforetaket på sine nettsider.

Årsaken er smittesituasjonen både på landsbasis og i fylket.

Besøksforbudet gjelder blant annet sykehusene i Ålesund, Molde, Volda og Kristiansund, samt flere behandlingsinstitusjoner innen rehabilitering, rus og psykiatri.

Det gjøres dog flere unntak, blant annet for pårørende til kritisk syke, ledsagere til pasienter under 18 år og partnere til gravide og fødende.

Også ledsagere til pasienter som har vanskelig for å gjøre seg forstått, eller som er nødvendige for å få gjennomført behandlingen, omfattes av unntaket

De som får besøke sykehus og andre helseinstitusjoner må blant annet bruke munnbind, holde avstand og avtale tid for besøk på forhånd.

Munnbindpåbudet gjelder ikke for personer under 12 år, eller for de som av medisinske årsaker ikke kan benytte munnbind.

Helse Møre og Romsdal hevet beredskapen til gult nivå i forrige uke.