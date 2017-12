Investor fikk 100 000 i bot for promillekjøring

Skal lage ressurssenter for skating og petanque: - Dette kan legge til rette for egenorganisert aktivitet i hele landet

Etter at mannen ble stanset i syvtiden på morgenen en mandag i august, ble promillen målt til 0,98.

I retten forklarte mannen at han hadde drukket konjakk og en flaske hjemmebrygget øl kvelden før kjøringen. Han tenkte ikke på at han kunne ha promille da han kjørte. Mannen mener at ølet må ha hatt høyere alkoholinnhold enn han trodde.

Høy formue

I Inntrøndelag tingrett ble mannen dømt til å betale en bot på 100 000 kroner. Han ble også dømt til 14 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Han er fratatt førerkortet i 20 måneder. Mannen har en høy formue. Han er ikke tidligere straffet.

«Analyse av blodprøve tatt kort tid etter kjøringen viste at siktede hadde en blodalkoholkonsentrasjon på 0,98 promille. Det dreier seg om kjøring dagen etter alkoholinntak og siktede har handlet uaktsomt.», heter det i dommen fra Tingretten.

Mannen samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Rett før jul fikk var det flere som fikk promilledom eller bot for uaktsom kjøring i Nord-Trøndelag.

Kjørte i 139 km/t i tunnel

En mann i 20-årene fikk 18 dagers fengsel for å ha kjørt i 139 kilometer i timen i Toventunnelen i Leirfjord i november og er frattat førerkortet i ett år. Fartsgrensen på stedet var 80.

En kvinne i 30-årene fikk 3000 kroner i bot for å ha kjørt over i motgående kjørefelt og kollidert med en møtende bil i Levanger i mai i fjor. Det oppstod flere lettere skader på personer i den andre bilen.

En kvinne i 20-årene ble i oktober målt til 103 kilometer i timen i en 60-sone på Namdalseid. En ble dømt til 14 dagers betinget fengsel og fikk en bot på 12 000 kroner. Kvinnen blir uten førerkort i ti måneder.

En mann i 20-årene ble i Verdal i november tatt med 0,46 i promille. Mannen ble dømt til 18 dagers fengsel med en prøvetid på to år, 10 000 kroner i bot og tap av føreretten i 20 måneder.

2,52 i promille i Verdal

En mann i 60-årene ble tatt med en promille på 2,52 i Verdal i september. «Ved straffutmålingen er det skjerpende at det dreier seg kjøring med svært høy promille, og at kjøringen endte i en utforkjøring. Det dreier seg imidlertid om en kort kjørestrekning.», heter det i dommen. Mannen er dømt til 24 dagers fengsel og må betale en bot på 40 000 kroner. Han blir uten førerkort i to år.

En mann i 20-årene kjørte i juli ut av veien i Verdal og pådro seg hjernerystelse. Han skal ha inntatt rivotril, amfetamin og hasj før han satte seg i bilen. Mannen ble dømt til 21 dagers fengsel med en prøvetid på to år, han fikk 10 000 kroner i bot og mister førerkortet i to år.

En drosjesjåfør i 30-årene ble dømt for promillekjøring i Levanger i februar. Mannen ble tatt med 1,87 i promille og dømt til 24 dagers fengsel med en prøvetid på to år. Han fikk en bot på 30 000 kroner og fikk inndratt førerkortet i en periode på to år.

«Parkerte» i hekken

En mann i 30-årene er dømt for å ha inntatt alkohol selv om han burde skjønt at kjøringen hans ville kunne medføre politietterforskning. Han er også dømt for besittelse av fleinsopp. Mannens kamerat ble syk etter inntak av fleinsopp. Politi og ambulanse ble tilkalt. Mannens bil ble funnet «parkert» i en hekk ikke langt fra bopelen hans, og da politiet tok blodprøve av mannen viste den en verdi på 2,44. Mannen ble dømt til betinget fengsel i 27 dager med en prøvetid på to år. Han fikk en bot på 10 000 kroner og mister førerkortet i 15 måneder.