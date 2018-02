Arve Løberg slutter i Trønder-Avisa

Her innser svensken at han er blitt lurt – av egne trenere

Løberg, som har vært ansatt i avisa i 17 år, sier til Trønder-Avisa at han «mener det er riktig timing både for meg og for selskapet at jeg nå velger å tre ut av ledelsen.»

- 17 år i en slik jobb er lenge og med eierskiftet var det naturlig å gjøre en vurdering av hva jeg skal jobbe med fram til jeg blir pensjonist, sier Løberg.

Det ble for to uker siden kjent at Polaris Media ble største eier i Trønder-Avisa.

- Ikke lyktes på inntektssiden

Da kvartalsresultatene for avisa ble presentert for to dager siden påpekte konsernsjef Per Axel Koch at Trønder-Avisa ikke hadde levert gode nok resultater.

- Man har i bunn og grunn ikke lyktes godt nok på inntektssiden, og spesielt digitalt, uttalte Koch til Medier 24.

Løberg var sjefredaktør i Trønder-Avisa fra 2001 til 2015, og sjefredaktør og administrerende direktør fra 2004 til 2015. De to siste årene har han vært administrerende direktør i Trønder-Avisa og Trønder-Avisa konsern.

«Det beste for meg er å be om en sluttavtale»

Løberg sier til Trønder-Avisa at han de siste ukene har hatt «en god dialog med styreleder Jon Håvard Solum hvor vi har drøftet forskjellige sider ved jobben som daglig leder i selskapet og i denne prosessen har jeg kommet til at det beste for meg er å be om en sluttavtale.»

Han beskriver de to siste årene som «krevende og utfordrende.»

Styret i Trønder-Avisa har fra i dag konstituert Bjørnar Tromsdal (59) som administrerende direktør i selskapet. Tromsdal har jobbet i mange ulike posisjoner i medieselskapet siden 1980, og kommer fra stillingen som prosjektdirektør.

