Rektor ved Nord universitet går av

Saken oppdateres.

Det har vært en turbulent tid for Nord universitet, og nå går rektor Bjørn Olsen av.

I en pressemelding fra Nord universitet sier Olsen følgende om bakgrunnen for at han nå går fra sin stilling:

– Nord universitet har siden etableringen stått i store endringer og omstillinger, og selv om dette har vært tre krevende år for meg som rektor, er jeg svært takknemlig for at jeg har fått lov til å bidra i denne viktige perioden med å bygge det nye Nord universitet sammen med 1.200 ansatte og 12.000 studenter.

Les kommentaren til Tone Sofie Aglen: Universitetet som dømmes nord og ned

Styret takker for innsatsen

- Styret er opptatt av å takke Bjørn Olsen for innsatsen han har gjort med opprettelsen av Nord universitet, sier nestleder i universitetsstyret, Bjørg Tørresdal. Hun forteller at styret nylig ble informert om at han ville melde sin egen avgang fredag. Olsen var ansatt i en åremålsstilling, og åremålet skulle ha gått ut ved utgangen av 2020. Han går altså av to år før planen.

- Styret tar avgangen til etterretning og har hatt styremøte for å konstuituere Hanne Solheim Hansen som rektor, sier nestlederen.

- Vi anerkjenner den innsatsen Bjørn Olsen har gjort med oppstarten av det nye universitetet, fortsetter Tørresdal. Nord universitet er resultat av en tre år gammel fusjon mellom Universitetet i Nordland og høyskolene i Nesna og Nord-Trøndelag. Nå strever universitetet på mange plan med overgangen fra høyskoler til universitet med strengere krav til forskningskvalitet.

Vurderer nedlegging av studiesteder

Sist fredag hadde universitet ordinært styremøte. Da behandlet styret studiestedstrukturen. I løpet av våren har styret bedt om at rektor kommer med et forslag om hvilke studiesteder Nord universitet skal beholde. I dag har universitetet ni studiesteder.

LES OGSÅ: - Alle studiestedene til Nord er i spill

Statsråd Iselin Nybø har karkterisert situasjonen for Nord universitet som alvorlig. Hun hadde en lang liste med utfordringer for det nye universitetet. Ett av problemene er at Nord har for få med førstekompetanse, altså ansatte med doktorgrad.

Nybø har også pekt på at Nord universitet har nedgang i antall studenter som gjør seg ferdig med en mastergrad. Universitetet sliter også med å få søkere til rekrutteringsstillinger innen MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi). Bare halvparten av de øremerkede tipendiatstillingene er fylt opp.

Tok beslutningen selv

Bjørg Tørresdal sier Bjørn Olsen selv har tatt beslutningen om å gå av. Hun har ingen kommentarer til hvorfor. Hun sier at styret er fornøyd med at Hanne Solheim Hansen tar over som konstituert rektor. Hun kommer fra stillingen som prorektor for utdanning ved samme universitet.

- Hun er godt kjent og har lang erfaring. Jer er trygg på at det går veldig greit, sier Tørresdal. Hun minner om at rektoren er ansatt på åremål, og at det derfor ikke er noen dramatikk i å skifte rektor selv om det skjer i en vanskelig periode for det ferske universitetet.

Styret vil straks begynne arbeidet med å lete etter en ny rektor.

Opptatt av at Nord skal lykkes

Rektor Bjørn Olsen sier han er opptatt av at Nord universitet skal lykkes med å være et attraktivt universitet for studenter og ansatte.

- Vi skal være et universitet som leverer forskning og utdanning av høy kvalitet, som bidrar til kunnskaps- og forskningsbasert utvikling av regionen, og som er i økonomisk balanse.

Å ha et sterkt Nord universitet er avgjørende for en positiv utvikling av regionen. Vi rekrutterer 75 prosent av våre studenter fra regionen, og 72 prosent blir igjen i regionen etter endt utdanning, sier Olsen.

LES OGSÅ: Vurderer nedlegging av studiesteder

Må videreutvikle seg

– Jeg beklager at Bjørn Olsen har valgt å trekke seg fra stillingen som rektor. Han har ledet universitet gjennom fusjonen og bidratt til at Nord universitet i dag er i sterk utvikling, sier Solheim Hansen.

Styret har også konstituert Reid Hole som stedfortreder for rektor.

– Nord universitet er et spennende universitet i god utvikling. Vi har en utviklingsavtale med kunnskapsdepartementet som fremhever fem punkt som vi skal videreutvikle oss på. Det gjelder kompetanseløftet, utdanningskvalitet og systematisk kvalitetsarbeid, studiestedsstruktur, attraktiv lærerutdanning og spissing av våre tre profilområder, sier konstituert rektor Solheim Hansen.

LES OGSÅ: Statsråden har gitt Nord universitet en umulig oppgave

- Det jobbes godt

Solheim Hansen understreker at det jobbes godt ved Nord universitet.

– Nord universitet har prosesser for å ytterligere forbedre kvaliteten innen både forskning og utdanning og å nå målene i utviklingsavtalen. Som ansatte må vi fortsette det arbeidet vi gjør i innen undervisning, forskning og ph.d.-utdanningen. De prosessene som er satt i gang ved Nord universitet begynner å gi resultater, slik at vi gjør de riktige tingene. Dette arbeidet må vi fortsette med. Det viktigste nå er å lykkes med NOKUT-dokumentasjonen og sørge for en god utvikling av det pågående studiestedsstrukturprosjektet. Jeg har stor tro på at vi ansatte, sammen med styret, skal lykkes med å bygge framtidens Nord universitet. Jeg vet at det jobbes godt ved alle studiestedene, og det er viktig for meg at alle får en god arbeidssituasjon framover, sier Solheim Hansen.

Fakta om Hanne Solheim Hansen

Hanne Solheim Hansen (56) tar nå fatt på sitt 24. år som ansatt i Nord universitet. Første kapittel ble skrevet i 1995, da hun ble ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Siden har hun vært både faglærer, dekan, prorektor, studieleder, prorektor for utdanning og nå konstituert rektor ved Nord universitet.

Hanne Solheim Hansen er født og oppvokst i Nysted på Lolland i Danmark. Hun flyttet til Norge allerede som 23-åring, og bor i dag i Steinkjer.