Kraftig børsfall på Wall Street

Den industritunge Dow Jones-indeksen var på det meste ned over 6 prosent før den igjen la på seg før stengetid. Indeksen endte på 24.346,13 poeng, omtrent samme nivå som for en måned siden.

Mandagens Dow Jones-fall var det største på en dag siden finanskrisen i 2008, målt i poeng, men indeksen opplevde et større prosentmessig fall under en av handledagene i 2011.

Verdien av aksjene notert på indeksen er nå 8,5 prosent lavere enn ved utgangen av januar, da Dow Jones satte rekord på rekord.

S&P og Nasdaq ned

Den bredt sammensatte S&P-indeksen på Wall Street endte på 2.648,49 poeng mandag, en nedgang på 4,1 prosent fra fredag.

Verdien av aksjene notert på den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt med 3,8 prosent og indeksen endte på 6.969,45 poeng.

Asia og Europa

Også i Asia og Europa var det børsfall mandag, men på langt nær så kraftig som i USA. Oslo Børs endte 0,84 prosent ned, mens børsene i Frankfurt, London og Paris falt med mellom 0,8 og 1,5 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo falt med 2,6 prosent, og også i Sydney, Seoul, Singapore og Taiwan var det nedgang. Shanghai var et unntak med en oppgang på 0,7 prosent.

Usikkerhet rundt renter

Usikkerhet rundt renter og inflasjon i USA får hovedskylden for børsfallet. Rentene på tiårige amerikanske statsobligasjoner har i det siste steget kraftig, og nye tall viser at den økonomiske oppgangen i USA har løftet lønningene.

Dette kan øke inflasjonen og tvinge USAs sentralbank til å heve rentene raskere enn antatt – noe som vanligvis er negativt for aksjemarkedene.

Ventet korreksjon

– Jeg er egentlig overrasket over at det ikke har skjedd tidligere, sier DNB Markets meglersjef Thomas Breivik til DN.no.

– På kort sikt er dette en korreksjon etter at renten har steget i USA som følge av makrotall som tyder på at inflasjonen nå kommer, sier han i en kommentar til børsfallet.

– Og så fort markedet tror at den kommer, så stiger renten, og det er kjernen for uroen i aksjemarkedet, sier Breivik.

Sterke nøkkeltall

Senioranalytiker Mikael Olai Milhøj i Danske Bank forventet også en korreksjon og viser til den kraftige børsoppgangen som har vært de siste ukene.

– Vi trenger ikke være redde for at dette er begynnelsen på en ny finanskrise. Ser man på de økonomiske nøkkeltallene verden over, så er de svært sterke i øyeblikket, sier Milhøj til det danske nyhetsbyrået Ritzau.