Legger ned bussrute mellom Trondheim og Oslo

Saken oppdateres.

Ruten ble startet opp i 2004, og startet med å tilby turer til Oslo for 49 kroner.

Lavprisekspressen kjører av busselskapet Unibuss Ekspress A, som nå har bestemt seg for å legge ned ruten, skriver selskapet på nettsidene. I påsken kjørte de ekstra avganger mellom Trondheim og Oslo, men siste avgang blir førstkommende søndag.

- Det er vemodig å måtte legge ned dette tilbudet, men trafikkutvikling og dårligere rammevilkår for kommersielle ekspressbussruter gjør at vi ikke lenger klarer å få lønnsomhet i driften, sier Kjell Knarbakk, daglig leder i Unibuss Ekspress AS, til Bussmagasinet.

På nettsidene til Lavprispressen skriver busselskapet at ruten har hatt en negativ trafikkutvikling de siste årene.

Unibuss Ekspress driver fra før også flybussen Værnesekspressen.