Enova flytter til Powerhouse

Påsken førte til dårlige tall for flyplassen på Værnes

NTNU-studentene Mats og Tobias jobber for Norges første krypto-børs

Gladnyhet for Ranheim-kapteinen

To biler i trafikkulykke i Malvik

Tusenvis av nordmenn forsøkt lurt av frekke svindlere: - Når du er på kroken settes du over til bakmennene

En del av naboene vil miste all utsikt. Men til gjengjeld vil vi få festbråket fra takterrassene rett inn soveromsvinduene

Inngår kontrakter for hurtigbåter uten utslipp

Zuckerberg: – Det var min feil og jeg beklager at det har skjedd

Saken oppdateres.

– Entra og Enova deler et sterkt engasjement for å bekjempe klimaendringer, og i denne sammenheng er Enova en viktig rådgiver og partner. Powerhouse Brattørkaia er et pionerprosjekt når det gjelder teknologi, energieffektivitet og produksjon av grønn energi, og vi gleder oss til å ønske Enova velkommen til dette ambisiøse og innovative næringsbygget, sier administrerende direktør i Entra, Arve Regland i en pressemelding.

Dette er Powerhouse Et samarbeid om utvikling av plusshus, som består av eiendomsselskapet Entra, entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitektkontoret Snøhetta og rådgivningsselskapet Asplan Viak. Et slikt plusshus vil ifølge Entra produsere mer ren og fornybar energi over sitt livsløp, enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Powerhouse Brattørkaia vil utnytte sol og sjøvann til oppvarming og kjøling. 3000 kvadratmeter av bygget vil dekkes med solceller, noe som vil føre til produksjon av rundt 500 000 kilowattimer fornybar energi hvert år.

Utgående leieavtale

– Leieavtalen der vi er nå, ved Elgsetergate, går snart ut, sier direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad til Adresseavisen.

Derfor har de vært på utkikk etter alternative kontorlokaler, forteller han.

– Vi har sett på både beliggenhet, areal og leiepris sammenlignet med der vi er i dag. Samtidig har vi selvfølgelig vært opptatt av at bygget vi skal være i må holde høy standard når det kommer til energi og klima, sier direktøren.

At valget til slutt falt på et klimabygg for nye lokaler, som Enova også har støttet økonomisk, ser han på som positivt.

– Vi må leve som vi sier andre skal leve, sier han.

LES OGSÅ: Sier ja til 43 meters høyt bygg på Brattørkaia.

Kan redusere arealet

Direktøren i statsforetaket, som jobber med omstilling til lavutslippssamfunnet, opplyser at de overtar arealene i mai neste år.

Enova har tidligere støttet prosjektet med 36,5 millioner, og Nakstad forteller at de har hatt kontakt og samarbeid med selskapene bak prosjektet Powerhouse over flere år.

Bakgrunnen for at de støttet det nye signalbygget på Brattørkaia, er fordi det representerer det Enova mener er spydspissen når det kommer til energi- og klimavennlige bygg, forteller han.

– Det vi så etter når det gjelder selve kontorarealet var fleksibilitet – ulike areal til ulike formål, samspill mellom avdelinger og effektive areal for læring og videre organisasjonsutvikling.

Nakstad viser også til at de ifølge leieavtalen har mulighet til å redusere arealet noe, når de ser hvor mye de faktisk har behov for.

– Oppdragsmengden kan variere, så også av den grunn kan det være klokt med en viss fleksibilitet i størrelsen på arealet, sier han.

LES OGSÅ: Klart for Powerhouse på Brattøra.

Leier 2500 kvadratmeter

Bygget blir 40 meter i høyde og rommer 18 200 kvadratmeter. Av dette arealet skal Enova leie 2 500 kvadratmeter, ifølge børsmeldingen.

I pressemeldingen kommer det frem at 64 prosent av arealet nå er utleid. Andre leietakere er blant annet Skanska, Teekay og Sopra Steria.