Tjente 745 millioner kroner på driften i fjor

Selv om kraftprisen falt fra 2016 til 2017, økte både inntekter og resultat for energikonsernet med hovedkontor på Steinkjer.

Konsernsjef Christian Stav sier i en pressemelding at en rekordhøy kraftproduksjon på 4503 GWh bidrar til resultatforbedringen.

- Fjorårets produksjonen tilsvarer årlig elforbruk i nær 230 000 husstander og er en økning på over 25 prosent fra 2016, sier Stav.

Utbygging

I tillegg bygde selskapet i fjor to nye kraftstasjoner, Storåselva i Snåsa og Byafossen i Steinkjer, som ifølge konsernet vil bli satt i produksjon i løpet av de nærmeste ukene.

Konsernet omsetning var på 2949 millioner kroner, noe som var en økning fra 2439 millioner kroner i 2016. Driftsresultatet endte på 745 millioner kroner, mens resultatet før skatt endte på 680 millioner kroner. Det siste var en økning fra 159 millioner kroner året før.

- Dette er et solid resultatet som gir oss kraft til å fortsette arbeidet med å utvikle fornybarsamfunnet, sier Stav i pressemeldingen.

Nye eiere

Den nå nedlagte Nord-Trøndelag fylkeskommune fikk i fjor overført 180 millioner kroner fra NTE, i form av renter og avdrag på ansvarlig lån, konsesjonsavgift og utbytte.

Etter sammenslåingen av de to fylkeskommunene Trøndelag er det kommunene i gamle Nord-Trøndelag som nå eier energikonsernet. NTE har 736 egne ansatte, men en utregning fra Trøndelag forskning og utvikling anslår at virksomheten i fjor ga grunnlag for 1800 arbeidsplasser i gamle Nord-Trøndelag.