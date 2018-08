Storselskaper inn i NTNU-senter for kunstig intelligens

Tatt for ruskjøring to ganger i løpet av fire timer

Noen av Norges ledende selskaper har gått sammen i Norwegian Open AI Lab for å bygge et nasjonalt kraftsenter for kunstig intelligens ved NTNU. Målet er å øke kvaliteten og kapasiteten på forskning, utdanning og innovasjon innen fagfeltet.

Telenor-NTNU AI-lab åpnet i mars i fjor, da som et samarbeid mellom Telenor, NTNU og SINTEF. Ifølge en pressemelding fra SINTEF har nå både DNB, DNV GL, Equinor og Kongsberg Gruppen blitt med som partnere.

Kunstig intelligens (AI) er teknikker som brukes til å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligens respons

De nye partnerne er invitert med for å styrke den nasjonale innsatsen på kunstig intelligens.

Norges fortrinn

SINTEF skriver i pressemeldingen at Norge har alle muligheter til å være et foregangsland innenfor kunstig intelligens (AI), men at det trengs ressurser og samarbeid for å ikke sakke akterut.

Norwegian Open AI Lab, som ble presentert under Arendalsuka tirsdag, skal bidra til at det utvikles løsninger som er spesielt rettet mot partnernes virksomhetsområder, og der hvor Norge ellers kan ta internasjonale posisjoner.

SINTEF viser til at Norge har nasjonale fortrinn med godt utbygget IKT-infrastruktur, høy kjøpekraft, kompetanse og teknologivillighet i befolkningen. En kraftsamling på kunstig intelligens vil være sentralt for at Norge skal kunne konkurrere i det globale markedet.

- Gjennom utvidelsen av samarbeidet ved AI-laben underbygger vi tradisjonen vi har for samarbeid mellom næringsliv og akademia her i landet, heter det i pressemeldingen.

Skal utvikle ny teknologi

Norwegian Open AI Lab skal gi undervisning i og drive verdensledende forskning på kunstig intelligens og analyse av stordata. Laboratoriet skal også utvikle ny teknologi og nye tjenester innenfor de samme områdene. De nye partnerne i Norwegian Open AI Lab skal bidrar med midler, kompetanse og data, og slik vil de samarbeide på tvers av industrisektorer.

Felles for alle partnerne er at de allerede bidrar med betydelige ressurser til forskning innen kunstig intelligens og stordata ved NTNU.

