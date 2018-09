Orkla kutter buregg

Denne kan erstatte PC-en for de fleste

Lei av å jobbe fra 8–16? Da kan dette livet være noe for deg

Nå går det mot prikker på førerkortet for ulovlig mobilbruk

Jakter på smittekilde etter at tre personer ble syke av legionella

To pågrepet etter å ha stukket av fra politiet

Kreative frilansere under samme tak

Båten ser ut som en selvgående racerbåt, men er i realiteten et våpen mot oljesøl

Statsministeren kom til Trondheim for å få teknologiråd

Rekordpris for hytte i Oppdal

Saken oppdateres.

Orkla Foods Norge føyer seg dermed inn i rekken av både dagligvarekjeder og matvareprodusenter som har kuttet buregg de siste årene.

Beslutningen om å gå over til burfrie egg har Orkla tatt i nært samarbeid med Nortura, som også er hovedleverandøren av egg til selskapet i dag, skriver Nationen tirsdag.

Nortura har satt som mål å legge om til nærmere 100 prosent burfri produksjon innen 2024, og deres produsenter vil i perioden før dette trinnvis legge om fra miljøbur til frittgående produksjon.

LES OGSÅ: Ønsker ikke nøtteforbud i skoler og barnehager

– Å gå over til å bruke egg fra frittgående høner er et steg på veien til å bli et mer bærekraftig selskap, der det å sikre god dyrevelferd er en del av dette arbeidet, sier administrerende direktør Paul Jordahl i Orkla Foods Norge.