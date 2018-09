Fraktet fersk laks med båt til Nederland

Saken oppdateres.

- Til tross for at framføringstiden for fisken på denne testturen var mer enn 40 timer lenger enn det vi planlegger med en direkterute, var kunden strålende fornøyd med lastens beskaffenhet da de åpnet konteineren. Kvalitetsmålingene understøttet inntrykket, sier NTS-gruppens prosjektleder, Kim Rune Bøe i en pressemelding.

Laksen ble fraktet med fraktefartøyet MS Nordkinn fra Vikna og til en fiskekjøper i Nederland i slutten av august. Pilotsendingen tok i overkant av 100 timer fordi MS Nordkinn under testturen fulgte sin oppsatte rute, som inkluderer flere stoppesteder på vei sørover. Piloten kom i gang gjennom samarbeidet i Tenketank Midt-Norge Sjø.

- Skal laksenæringen velge sjøen fremfor landevegen, må sjøtransporten være like konkurransedyktig som lastebilen. Dialogen i Tenketanken har også bidratt til et sterkere fokus på «dør til dør»-transport enn det rederier tradisjonelt har hatt, sier Kim Rune Bøe.

Gjør dem trygge

Ifølge pressemeldingen vil NTS Shippings planlagte direkterute bruke om lag to og et halvt døgn på turen.

- Pilotturen gjør oss trygge på at sjøtransport av fersk sjømat fra Midt-Norge til mange av de store laksedestinasjonene i Europa er mulig å gjennomføre med tanke på produktkvalitet, framføringstid, transportkvalitet og -sikkerhet, sier Bøe.

Miljøstiftelsen Bellona tror testen kan være starten på en mer miljøvennlig måte for transport av sjømatprodukter til markeder internasjonalt.

Utfordrer systemene

- Å ta større deler av fiskeeksporten sjøveien til Europa vil være helt nødvendig for å oppnå vekstmålene i sjømatnæringene på en bærekraftig måte med lavest mulig miljø og klimaavtrykk, sier Jan Kjetil Paulsen i Bellona i pressemeldingen.

Denne måten å frakte laks på utfordrer også systemene for hvordan frakt over landegrenser klareres. Dagens vegbaserte logistikksystemer benytter andre toll- og klareringssteder enn sjøtransporten.

- Piloten har i så måte gitt oss nyttig kunnskap for å utvikle en effektiv logistikkjede spesialdesignet for «dør-sjø-dør»-transport av norsk laks til Europa. Piloten har samtidig gitt oss erfaringstall på et reelt kostnadsbilde for logistikkjeden, som vi nå kan jobbe ut fra, sier Bøe, og legger til at den internasjonale kunnskapen til salgsavdelingen i Nils Williksen AS har vært viktig i planleggingen av piloten.

