Finn Haugan slutter i Sparebank 1 SMN

Janson overtar innen 1. mai neste år, opplyser banken i en børsmelding mandag.

- Styret er meget tilfreds med at vi har funnet en arvtager etter Finn Haugan med tung finanserfaring, inngående kjennskap til SpareBank 1-alliansen og fremragende resultater. Det har i tillegg vært viktig for styret å finne en leder med lokal tilhørighet for å videreutvikle regionens ledende finanshus, sier styreleder Kjell Bjordal i Sparebank 1 SMN i meldingen.

Veteran

Haugan har vært leder av banken i snart 28 år. Sist fredag la han frem bankens resultater etter årets første ni måneder, som viste et overskudd før skatt på nær to milliarder kroner.

- Finn Haugan har hatt uvurderlig betydning for at Sparebank 1 SMN har bygd seg opp til et komplett finanshus, med en ubestridt posisjon som lønnsom og solid markedsleder i regionen. Han har ledet banken trygt gjennom flere kriser, og han har mye av æren for etableringen av SpareBank 1-alliansen, sier Bjordal.

Flytter hjem

Janson har de siste seks årene vært konsernsjef i Sparebank1 Nord-Norge. Før det var han viseadministrerende direktør i Fokus Bank i Trondheim (dagens Danske Bank Norge).

- Konsernsjefjobben i Sparebank 1 SMN er sannsynligvis den eneste stillingen i Norge som kunne få meg til å forlate Sparebank1 Nord-Norge. For meg som trønder er det stort å få lov å lede regionens klart ledende finanshus og få jobbe med 1500 nye kolleger, sier Janson i meldingen.