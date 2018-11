63 arbeidsplasser kan bli flyttet fra Åsen

Når et grattis med dagen gir en langfinger tilbake

Saken oppdateres.

Dersom konsernet bestemmer seg for å flytte produksjonen, rammes 48 fast ansatte og 15 deltidsansatte i Åsen, skriver Trønder-Avisa.

- Stemningen blant ansatte ble enormt dårlig da styrevedtaket ble kjent. Nå skal vi her ved fabrikken finne argumenter for at produksjonen bør bli værende i Åsen, sier fabrikksjef Ariel Strømmen til avisa.

400 mill. i inntekt

Bakgrunnen for utredningen er at selskapet ønsker å bli mer konkurransedyktig innen ferskvareområdet.

- Det er ønsket om lønnsom vekst som er årsaken til at selskapet nå skal vurdere anleggsstrukturen fra 2019. Vi skal se på kostnadseffekten av å legge produksjonen til Brumunddal, og også se på hva det koster å flytte anlegget dit, sier Strømmen.

Han sier at det er få norske kjøttbedrifter som går økonomisk godt. Han vil ikke oppgi resultatet for fabrikken i Åsen, men forteller at inntektene er 400 millioner kroner i året.

- Jeg og de ansatte her vil nå lete etter argumenter for å beholde produksjonen i Åsen. Vi er ikke imot noe, men mener det er lov å jobbe for noe. Så forholder vi oss til konklusjonen, sier Strømmen til Trønder-Avisa.

4 fabrikker i Norge

Grilstads fabrikk i Åsen står for skjæring av alt storfeslakt til Grilstad-systemet, og produserer i tillegg en lang rekke ferdigvareprodukter som hamburgere, kjøttkaker, medisterkaker og kjøttboller.

Grilstad er en av Norges største produsenter av kjøttprodukter, som selges som merkevarene Grilstad, Stranda og Tind. Konsernet har 450 ansatte på fire fabrikker i Norge, Ranheim i Trondheim, Stranda på Sunnmøre, Åsen i Trøndelag og Brumunddal Hedmark, og en i Østersund i Sverige.

Grilstad omsatte for 1,8 milliarder kroner i fjor.