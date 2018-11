Ikke bare BI-studentene som setter pris på bygget

Kaptein Jensen: – Jeg føler at vi har fått for mye kritikk

I konkurranse med NyhavnEN og Trondheimsportalen stakk det nye BI-bygget på Brattøra av med Eiendomsprisen 2018 under Næringsforeningens (NiT) årlige konferanse. BI Campus Trondheims nye bygg vil ifølge juryen integrere Brattøra i byen, og gjøre området mer levende på kveldstid etter at 1500 studenter flyttet inn.

Leder i Entra Trondheim, Stine Hostad, var svært fornøyd med prisen og trakk spesielt frem de energismarte løsningene i bygget.

Varmer opp på solcelle og sjøvann

- Prisen betyr veldig mye for oss, og jeg vil trekke frem det gode samarbeidet vi har hatt med arkitekt Skibnes, BI og entreprenør Skanska. Vår energiløsning med bruk av sjøvann og solcelle til oppvarming, er også lett overførbart til andre prosjekter. Det bør være en inspirasjon til andre bygg, sa Hostad.

BI Campus Trondheim har leid 5000 kvm lokaler ved Pirsenteret de siste femten år. Det nye bygget på Brattørkaia er på drøye 8000 kvm over fem etasjer. Juryen trakk blant annet frem at alle arealene er tilgjengelig for studentene.

Studentene har også tidligere fortalt til Adresseavisen at de føler seg mer voksne i det nye bygget, delvis på grunn av den nøytrale fargepaletten. I tillegg trekker de frem at det er bedre ventilasjon. De mener den lille ulempen med avstanden til resten av studentstedene i byen, mer enn kompenseres av den fantastiske beliggenheten.

Sal med plass til 500 studenter

Juryen trakk også frem arkitekturen og den særegne trappeløsningen. Alle auditoriene ligger i sentrumskjernen av bygget, og er dekorert med mønster inspirert av Beijings nasjonalstadium, bedre kjent som «Fuglereiret». Mønsteret går fra første til fjerde etasje. I den største forelesningssalen er det plass til 500 personer. Den kan deles opp i to forelesningssaler etter behov. Kafeen i bygget vil være åpen for resten av byen, og de håper det kan bidra til å skape en mer aktiv bydel på Brattørkaia.

Entra startet byggeprosessen i januar i fjor. De har brukt energien fra solcellepanelet underveis i byggeprosjektet. Når Trondheim får elektroniske busser, vil det bli ladestasjon for disse på eksisterende bussholdeplass ved BI-bygget, opplyste Stine Hostad til Adresseavisen foran studiestarten. Bygget vil i perioder produsere mer energi enn eget behov, og et jobbes for å finne utnyttelse av all denne energien.

Foreløpig tilbyr BI Campus Trondheim kun bachelorstudier, men de håper at de på sikt kan starte med femårig siviløkonomutdanning.

