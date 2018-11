Trondheimsselskap skal bidra i redningen av fregatten

Saken oppdateres.

Fartøyet skal etterhvert fraktes til Haakonsvern orlogsstasjon, melder Forsvaret i en pressemelding.

- Boa Managment AS er engasjert for å støtte under operasjonen med slepebåter og lekter. Utstyret for denne fasen er allerede under mobilisering til Stureterminalen, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Det var Teknisk Ukeblad som først meldte om dette.

De skriver at operasjonen med å frakte fregatten ligger langt fram i tid.

Administrerende direktør i Boa, Helge Kvalvik, vil overfor Teknisk Ukeblad ikke si noe om oppdraget, men henviser til Forsvaret.

Evakuert

Det var natt til torsdag KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» i Øygarden. Fregatten var på vei fra Nato-øvelsen Trident Juncture, og hadde en besetning på 137 personer ombord.

Alle ble evakuert etter den dramatiske ulykken, og åtte personer ble lettere skadet.

I etterkant av ulykken har det vært jobbet intenst med å sikre fartøyet som fikk en stor flenge i skroget. Det var i en periode fare for at det skulle synke. Fregatten ble ifølge BT boltet fast til grunnen for ikke å synke.

Festet til land

- Fregatten har i natt ligget stabilt og arbeidet med å få festet fregatten til land har gjennom natten gått som planlagt, melder Forsvaret i en pressemelding fredag formiddag.

De skriver at det er sveiset fem festepunkter på fartøyet, og at det skal trekkes tykke stålvirer fra land mot festepunktene.

Det er Sjøforsvaret som leder operasjonen, mens Kystverket er ansvarlig for miljøtiltak.

- Det brukes undervannskamera i flere runder for å følge med på bunnforholdene rundt fartøyet. Vårt fokus er til enhver tid på sikkerheten, skriver Forsvaret.

