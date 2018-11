Tredoblet salget etter nyheten om at butikken skal legges ned

Saken oppdateres.

I oktober i år varslet Follestad at han vil legge ned bruktbutikken Tordenskjold Armoury i Fjordgata når året er omme.

Det er med vemod at han ikke kan føre butikken videre, men han sier at konkurransen fra loppemarkeder og salg av bruktartikler på nettet har gjort det vanskelig å drive seriøst.

- Det har vært et prinsipp fra min side at vi skulle ta prisen som bruktgjenstandene var verdt. Vårt konsept undergraves av at for eksempel en Hardangerduk, som er verdt 1500 kroner, selges for 20 kroner på et loppemarked, sier Follestad.

Salg på varene

Siden butikken nå skal tømmes, har Follestad for første gang i løpet av de 44 årene butikken har vært i drift, lagt ut varer på salg.

Dette, kombinert med nyheten om at butikken legges ned ved årets slutt, har gjort at salget har skutt fart.

- Jeg har tredoblet salget den siste tiden. Om det er for at folk vil ha det billig, eller at de vil rekke å komme innom fordi de vet at det snart er slutt, vet jeg ikke. Uansett blir jeg nok ikke kvitt alt i brygga frem til nyttår, sier han.

Kan bli utstilling i brygga

I tillegg til forkjærligheten for bruktgjenstander, har butikkeieren også engasjert seg veldig i å bevare den staselige trebrygga som butikken drives fra.

Han har lenge åpnet for at den kunne brukes både som museum og utstillinger. Nå kan det se ut som dette i hvert fall for en periode blir en realitet.

- Kystmuseet har tatt kontakt for å forhøre seg om muligheten om en utstilling om Otto Sverdrup i brygga. Hvis de ønsker det, skal jeg få ryddet andreetasjen til dem, sier Follestad.

Han har i mange år etterlyst engasjement for å bevare brygga, og håper å finne en aktivitet som kan bevare de historiske verdiene den besitter.

OBS! Adresseavisen skrev i en tidligere papirutgave at butikken skulle legges ned den 24. november. Det riktige er at siste åpningsdag er 31. desember 2018.

