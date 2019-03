Inngår ny avtale om oppkjøp i Trønder-Avisa

Saken oppdateres.

I en pressemelding mandag skriver mediekonsernet at de har inngått en avtale som medfører at de blir største eier i Trønder-Avisa.

En av dagens to hovedeiere, LL Inntrøndelagen, selger seg ut, mens den andre lokale medeieren, AS Nord-Trøndelag, selger seg ned til en eierandel på 44 prosent.

Det medfører at Polaris Media kjøper seg opp fra 10,1 prosent av aksjene, til en eierandel på 56 prosent.

- Vi har tro på Trønder-Avisa og Namdalsavisa som to viktige regionale mediehus, og vi tror det er mulig å utvikle Trønder-Avisa-konsernet med ny digital vekst. Samtidig ser vi de utfordringer som mediebransjen er midt oppe i, og de utfordringer dette gir når man er et mindre mediehuskonsern, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media i pressemeldingen.

Avtalen som er inngått mellom partene må godkjennes i ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene og i konsernstyret i Polaris Media, opplyser sistnevnte.

Avtalen må også godkjennes av Konkurransetilsynet.

Den forrige gangen Polaris Media forsøkte seg på å overta kontrollen i Trønder-Avisa, ble det stanset på generalforsamlingen i LL Inntrøndelagen.

Dette selskapet stanset også et forsøk på å la Polaris Media kjøpe seg opp gjennom en rettet aksjeutstedelse mot mediekonsernet.

Trønder-Avisas sjefredaktør John Arne Moen sier til sin egen avis at han og ledelsen i konsernet er tilfreds med at det ser ut til at langvarig uro rundt eierskapet i selskapet kan være over.

– Over tid er det vanskelig å drive strategisk planlegging når det er løpende usikkerhet om eierstrukturen. Nå blir det opp til de styrende organer i de to gamle eierselskapene å ta stilling til om avtalen blir godkjent eller ikke, sier han.