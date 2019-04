800 000 nordmenn må belage seg på restskatt

Vi gjør bruden vakker og gir råd til kreftsyke, men nå er jeg lei av at vi frisører ikke får ordentlig lønn

Saken oppdateres.

Det viser foreløpig skatteberegning fra skatteetaten.

De som får penger tilbake, får i gjennomsnitt 11 800 kroner. De 800 000 som må betale restskatt, må i snitt betale 25.900 kroner.

Beløpene er foreløpige. Det er først når du får skatteoppgjøret, at du får endelig beregning av skatt, påpeker skatteetaten. Skatteoppgjøret blir klart mellom juni og oktober.

Totalt har nordmenn drøyt 33,7 milliarder kroner skatt til gode. Foreløpig beregnet restskatt er 20,6 milliarder kroner.

Skattedirektør Hans Christian Holte sier det er viktig at alle sjekker skattemeldingen selv. Selv om meldingen er ferdig utfylt, kan det være opplysninger som ikke stemmer og fradrag som en kan gå glipp av.

– Skatteetaten vet ikke alt om deg, og det er du som kjenner din økonomi best. Vi mottar stadig mer informasjon om deg, men du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger som er grunnlaget for å beregne skatten din, sier Holte.

Skatteetaten deltok i fjor på et nettmøte på adressa.no. Her kan du lese hva de svarte på lesernes spørsmål om skattemeldingen.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

– Hvis alle opplysningene i skattemeldingen er riktig og alt er tatt med, så trenger du ikke å levere de, sier Holte.