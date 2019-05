Norsk tidligere toppsjef i Danske Bank siktet av dansk politi

Sjekk hvilken klimasone du bor i. Det har betydning for om planter og vekster overlever

Forklarte at hun så på butikkskilt i stedet for på veien - kjørte på 17-åring

Gladnyhet for håndballjentene: Nora Mørk tilbake på landslaget

Synkende resultat tross flere abonnenter for eieren av Adresseavisen

Orkla tjente over én milliard i første kvartal

- Appen er laget for folk som sliter med høyden på dørstokken

Saken oppdateres.

Det er statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SØIK) som står bak siktelsen, ifølge avisen. Statsadvokaten skal også ha beordret ransaking av Borgens hjem.

– Jeg kan bekrefte at SØIK ransaket Thomas Borgens bolig den 12. mars. Og jeg kan også bekrefte at de har valgt å sikte Thomas Borgen, som et ledd i sin etterforskning av saken, sier Borgens advokat Peter Schradieck til Børsen.

Han opplyser at han ikke har noen kommentar til hvordan nordmannen stiller seg til siktelsen.

1500 milliarder

Saken om hvitvasking dreier seg om virksomhet ved filialen i Estland fra 2007 til 2015. Bankkunder har i denne perioden overført 1.500 milliarder danske kroner via filialen. Danske Bank har ikke oversikt over hvor stor andel av beløpet som anses som mistenkelig.

Thomas Borgen var toppsjef i Fokus Bank i Trondheim fra 2000 til 2009. Han jobbet i Danske Bank fra 2009 til i fjor høst. Borgen trakk seg samme dag som da Danske Bank la fram resultatet av en gransking av potensiell hvitvasking i Estland.

Saksøkt

I januar ble det klart at et amerikansk pensjonsfond har gått til sak mot banken og fire tidligere toppsjefer. To av toppsjefene som nevnes i søksmålet, er Borgen og styreleder Ole Andersen.

Borgen var i perioden 2009–2012 ansvarlig direktør for filialen i Estland, og i 2013 ble han forfremmet til Danske Banks administrerende direktør. I 2017 lød hans samlede årsinntekt på 17,4 millioner danske kroner, hvorav 11,5 millioner var lønn, 2,2 millioner pensjon og 3,7 millioner bonuser i form av kontanter og aksjer.