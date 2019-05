Norges Bank holder styringsrenta uendret på 1 prosent

Tottenham med mirakuløs opphenting. Klar for sin første Champions League-finale noensinne

- Vi kan ikke ta frihet og menneskerettigheter for gitt

Russen trenger et trygt sted der alle kan møtes

Alle får ikke like god hjelp

Erica Aakre Olsen betaler 25 000 kroner for lappen. Slik får du førerkortet billigst mulig

Forbrukerrådet vant over DNB i tidenes største søksmål

Forbrukerrådet vant over DNB i tidenes største søksmål

Forbrukerrådet vant over DNB i tidenes største søksmål

Forbrukerrådet vant over DNB i tidenes største søksmål

Saken oppdateres.

Sentralbanken signaliserer at det lenge varslede rentehoppet kan komme allerede i juni, og ikke først i september, som mange analytikere har spådd.

– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han viser til at utsiktene og risikobildet fortsatt tilsier en gradvis oppgang i styringsrenta, og at lite ved renteutsiktene er endret siden siste Pengepolitisk rapport ble publisert i mars. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet.