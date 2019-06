Boligprisene i Trondheim gikk ned i mai

Frp under MDG på ny måling

I mai steg boligprisene i Norge med 0,5 prosent, justert for sesongvariasjoner. Det viser Eiendom Norges prisstatistikk for mai, som ble lagt fram onsdag.

Boligprisene er nå 1,8 prosent høyere enn for ett år siden, men til tross for moderat utvikling i prisene er det stor aktivitet i markedet.

- Veldig høyt aktivitetsnivå

Totalt ble det solgt 10.389 boliger i mai.

– Det har vært veldig høyt aktivitetsnivå i mai. Det er solgt 7,7 prosent flere boliger enn samme måned i fjor, og dette er med ganske klar margin den maimåneden det er blitt solgt flest boliger siden vi startet opp med denne statistikken i 2003, sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, da han la fram tallene.

Trenden har vart gjennom hele 2019.

– Det er mange som har handlet bolig. Så langt ligger vi 6,6 prosent høyere enn i fjor på antall solgte boliger, og vi ligger med klar margin høyere enn alle andre år, sier Dreyer.

Han er glad for at prisøkningen fortsatt er moderat, med 0,7 prosent i mai og 0,5 prosent justert for sesongvariasjoner.

– Dette skaper forutsigbarhet for norske forbrukere, banker og myndigheter, sier han.

Nedgang i prisene i Trondheim

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Tønsberg med Færder på 1,0 prosent, mens den svakeste prisutviklingen var i Asker/Bærum, Follo, Romerike og Trondheim, alle med en nedgang på 0,1 prosent.

– I mai skilte det sentrale østlandsområdet seg ut med en noe svakere prisutvikling enn de fleste andre områdene i Norge. Hittil i år har det imidlertid vært svært små forskjeller i boligprisutviklingen rundt om i landet og utviklingen i markedet er svært stabil, sier Dreyer.