SSB spår tre rentehevinger i løpet av de neste tre årene

Saken oppdateres.

Den første rentehevingen ventes å komme nå i juni. Renten på rammelån vil da stige til 3,6 prosent i 2022, spår Statistisk sentralbyrå (SSB).

Norges Bank valgte i mai å holde styringsrenta uendret på 1 prosent, men varslet at de trolig vil sette den opp i juni.

Selv med økt internasjonal uro og redusert markedsvekst, ligger det an til at rentene i Norge vil øke framover, mener forskere i SSB, som torsdag presenterte utsiktene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2022.

De påpeker at Norges Banks mål er en årsvekst i konsumprisene som over tid skal være nær 2 prosent.

