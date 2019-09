Ving: Ingen automatikk i at datterselskapet Ving Norge går konkurs

Even (14) holdt på å dø i teltbrann for ni år siden. Nå finner han styrke i å kjøre bilcross

Saken oppdateres.

Ving Norge er datterselskap av Thomas Cook, som natt til mandag ble slått konkurs.

Ving Norge er en egen juridisk enhet, påpeker selskapet.

– Vi må gjøre en egen vurdering av situasjonen i Norden, og det er det vi jobber med nå, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving Norge mandag formiddag.

Ving Norge har innstilt alle charterfly mandag. Over 9 000 nordmenn er for tiden på reise med selskapet.

Konkursmeldingen kom natt til mandag etter at forhandlinger om en rekapitalisering av selskapet brøt sammen. Totalt 21 000 ansatte i 16 ulike land blir arbeidsløse, og Thomas Cook Groups fire passasjerfly er satt på bakken.

– Til tross for flere forsøk har ikke forhandlingene resultert i en enighet mellom selskapets interessenter, skriver selskapet i en pressemelding.

150 000 briter

Samtidig kanselleres 600 000 billetter. Storbritannias luftfartsmyndighet CAA opplyser at de jobber med å hente hjem 150 000 briter, noe som kan ta opptil to uker. Britiske myndigheter omtaler operasjonen som den største av sitt slag i Storbritannia i fredstider.

– Som følge av situasjonens omfang, kan ikke problemer utelukkes. Men vi vil jobbe for å hente folk hjem så tett opp til deres planlagte dato som mulig, sier CAA i en uttalelse.

Kansellert i Norden

Konkursmeldingen rammer også rundt 9000 norske Ving-kunder totalt. Ledelsen for Vinggruppens flyselskap i Norden, Thomas Cook Airlines Scandinavia, har besluttet å innstille alle mandagens flyginger i Norden, skriver selskapet i en melding på Ving i Sverige sine nettsider, ifølge VG. Totalt rammes 6 000 nordiske reisende av mandagens kanselleringer.

– Vi beklager virkelig denne situasjonen og de ulemper det medfører for våre kunder, sier konsernsjef Magnus Wiker i Vinggruppen i Norden.

«Gisselsituasjon»

Britiske turister ved feriestedet Les Orangers i Tunisia sier at gjester som var i ferd med å dra, fikk beskjed om å betale ekstra fordi feriestedet fryktet at Thomas Cook ikke kunne betale for seg. Turisten Ryan Farmer sier at da kravet ble avfeid, stengte sikkerhetsvakter utgangsporten.

– Det føltes som en gisselsituasjon, sier Farmer.

Nyhetsbyrået AP har ikke klart å komme i kontakt med verken Les Orangers eller den britiske ambassaden i Tunis.

Styrt avvikling

Thomas Cook ble grunnlagt som verdens første reisebyrå i 1841 av en britisk gründer av samme navn. I pressemeldingen skriver selskapet at de har nytt stor tillit fra generasjoner av britiske reisende.

– Det er dypt beklagelig at jeg og resten av styret ikke fikk til dette. Jeg vil beklage til millioner av våre kunder og tusenvis av våre ansatte, leverandører og partnere som har støttet oss i flere år, sier administrerende direktør Peter Fankhauser i Thomas Cook. .

Selskapet opplyser at en anmodning ble sendt til en domstol om styrt avvikling av selskapet mandag morgen. En bobestyrer er utnevnt i saken. Den kinesiske storaksjonæren Fosun Tourism Group, som var den største interessenten i Thomas Cook, sier i en uttalelse at de er skuffet.

Milliardsum

Thomas Cook har uttalt at de trengte 2,2 milliarder kroner (200 millioner pund), i tillegg til en avtale om ny kapital til en verdi av 10 milliarder kroner (900 millioner pund) fra forrige måned.

– Vi jobbet hardt i flere dager for å til en enighet som sikret framtiden til ansatte, kunder og leverandører i Thomas Cook. Selv om en enighet stort sett ble oppnådd, utgjorde et ekstra krav de siste dagene en umulig utfordring, sier Fankhauser.