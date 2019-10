Bank advarer mot svindelforsøk

Saken oppdateres.

Sparebank 1 SMN gikk mandag formiddag ut med en advarsel om svindelforsøk rettet mot deres kunder.

E-post om sperret kort

I advarselen skriver Sparebank 1 SMN på sin facebookside at mange kunder det siste døgnet har tatt kontakt, etter å ha mottatt en mistenkelig e-post.

I e-posten som tilsynelatende var fra banken, ble kunden informert om at kortet deres var blitt sperret grunnet tekniske hendelser i bankens kundedatabase. Kunden ble deretter oppfordret til å trykke på en lenke, for å aktiverer bankkortet på nytt.

- Inne i lenken ble kundene oppfordret til å gi fra seg personlig informasjon som kredittkortinformasjon og fødsels- og personnummer, sier Tone Mesna, kommunikasjonssjef i Sparebank 1 utvikling.

Mesna sier at banken fikk beskjed om svindelforsøket for første gang for et par uker siden. Kunder fra hele landet skal ha mottatt e-posten.

Oppsøker ikke kunder

Sparebank 1 SMN skriver på sin facebookside at e-posten ikke er ekte, og at kunder som gir fra seg personlige opplysninger bør ta kontakt med banken.

- Hvis man mistenker at noen har fått tilgang til konto eller kredittkort, vil banken hjelpe deg med å få de sperret. Slike tilfeller får vi kontroll over ganske kjapt, som regel, sier Mesna.

Mesna sier at verken Sparebank 1 eller andre banker ber om å få tilsendt personlige opplysninger på e-post, over usikre nettsider eller over tekstmelding.

- Vi oppsøker ikke kundene våre for å få informasjon om personlige opplysninger og kortinformasjon. Er det noen som tar kontakt for å få slik informasjon så er det antageligvis ikke banken, sier Mesna.