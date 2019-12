Norges Bank-topp går av for å få mer tid til familien i Trondheim

Saken oppdateres.

- Nå har jeg kommet fram til at jeg ønsker å bruke mer av min tid med familien, som er bosatt i Trondheim. I samråd med dem har jeg derfor besluttet å fratre, skriver Matsen i en pressemelding.

Tidspunktet for når Matsen går av er uklart.

- Matsen fyller rollen sin på en utmerket måte og er et viktig bindeledd mellom oss og hovedstyret i Norges Bank. Jeg skulle gjerne sett at han ble lenger, men har selvfølgelig forståelse for at han ønsker å prioritere annerledes, skriver finansminister Siv Jensen (Frp).

Før han tiltrådte stillingen som visesentralbanksjef var Matsen professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.