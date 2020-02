Bjørn Rune Gjelsten kjøper Gresvig

Camilla Linnestad er sikret jobb: Disse yrkene blir det behov for i fremtiden

Saken oppdateres.

Gjelsten Holding AS og O.N. Sunde AS kjøper store deler av eiendelene i boet. Avtalen er inngått mandag, ifølge en pressemelding sitert i DN.no.

– Målsetningen er å etablere en solid og konkurransedyktig aktør i sportsbransjen, og sikre arbeidsplasser og videre drift på kjedesentralen og i et stort antall butikker heter det i pressemeldingen.

Les også: Sportskjeden Gresvig slår seg konkurs

Bjørn Rune Gjelsten er fra før hovedaksjonær i Sport 1 Gruppen son har 220 butikker over hele landet under konseptene Sport 1, Anton Sport og Löplabbet.

Kjøper Intersport-rettigheter

Blant eiendelene som kjøpes er egeneide butikker og franchiseavtaler, varelager på sentrallager og i butikker, kundefordringer og rettigheter til bruk av Intersport-navnet i Norge, samt andre immaterielle rettigheter, heter det i pressemeldingen.

2200 ansatte og 95 egeneide butikker ble rammet av Gresvig-konkursen. I tillegg er rundt 100 franchiseeide butikker som er tilknyttet Intersport rammet av konkursen.













