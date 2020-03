Sivertsen fikk nei til kravet om etterlønn

Viktig at politikerne setter ned foten for motorveiplanene

Hadde dopingmidler for over to millioner kroner i sokkelen

Redd for at Nav kommer til å forsinke dagpenger til kriserammede

Saken oppdateres.

Sivertsen søkte på etterlønn på til sammen 352 000 kroner for perioden mars-juni, skriver nettavisen , som er sitert i Dagbladet.

Statsministerens kontor (SMK) innvilget ikke søknaden på tre måneder, men godkjente i stedet etterlønn i én måned.

I brevet fra SMK står følgende presisering, ifølge IntraFish:

«Vi minner om plikten du har til å varsle Statsministerens kontor hvis du mottar eller opptjener annen inntekt i denne perioden. Utbetalt godtgjørelse vil bli avkortet mot andre inntekter i perioden».

Sivertsen gikk av som fiskeriminister etter 39 dager etter at det kom fram at han hadde søkt om etterlønn etter at han hadde tiltrådt som statssekretær samt at han mottok lønn som ordfører og statssekretær i en overlappende periode.