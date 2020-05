Vekst, men korona-bekymring i Norconsult

- Vi har aldri opplevd et slikt føre i Bymarka så sent

Driftsresultatet i rådgiverselskapet er 124 millioner kroner, mot 127 i første kvartal 2019, melder selskapet i en pressemelding.

– Koronasituasjonen tatt i betraktning, er vi fornøyde med utviklingen i omsetning og resultat for første kvartal, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i pressemeldingen.

Norconsult er blant de store aktørene innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur i Norge, og i Midt-Norge har selskapet 10 avdelinger. Norconsult er blant annet tildelt forprosjekt på prosjektering av Ocean Space Centre i Trondheim.

Usikre framtidsutsikter

Med koronasituasjonen er imidlertid fremtidsutsiktene mer usikre, melder selskapet.

– Til tross for at markedsutsiktene nå er mer usikre, ser vi at dagens situasjon har bidratt til å styrke oss på flere områder. Hele bransjen løfter seg digitalt, og det er imponerende å se hvordan en hel næring nå samarbeider på nye måter for å holde hjulene i gang, sier Jacobsen i pressemeldingen.