Historisk lav strømpris: I natt fikk nordmenn betalt for strøm

Saken oppdateres.

Mellom klokken 4 og 5 mandag morgen fikk forbrukere betalt for strøm ettersom strømprisene falt til minus 0,1 øre per kilowattime (kWh), ifølge Europower energy.

Denne prisen slo derfor ut den rekordlave prisen som man så 27. juni, som lå på 0,3 øre per kWh.

Gjennom natten har prisen også vært rekordlav på flere tidspunkter. Fra klokken to til tre i natt var prisen på 0,0 øre per kWh, og 0,01 øre per kWh timen etter.

– Prisen jobber seg sakte nedover ettersom produsentene fortsetter å produsere vannkraft selv om etterspørselen er lav, forteller Tor Reier Lilleholt som er sjefanalytiker i rådgivningsselskapet Wattsight.

Spesiell situasjon for Norge

– I Norge har vi mye vannkraft som er ekstremt fleksibelt ved at man kan justere produksjonsmengden. De veldig lave prisene man har sett nå i Norge skjer derfor veldig sjeldent og det er første gang vi har opplevd negative priser, forteller Marius Holm Rennesund, partner i Thema Consulting til E24.

Han forteller videre at det har vært et spesielt halvår for Norge. Det har vært ekstremt mye snø i fjellet og produsentene har produsert det de kan for å få plass i magasinene til snøen som smelter slik at de unngår tap.

– Siden alle har ønsket å produsere har produsentene underbydd hverandre de siste månedene og dermed presset prisene ned til historisk lave nivåer.

– I løpet av de siste ukene har det også vært begrensninger i overføringskapasiteten på kablene til Sverige, Danmark og Nederland. Vi får derfor ikke eksportert like mye kraft som vi ønsker og sitter igjen med innelåst kraft.

Rennesund forteller at dette fører til et overskudd av kraft i Sør-Norge, som igjen fører til lavere priser. I tillegg har ferien startet, så det er ikke overraskende at forbruket blant nordmenn går ned.

Les også: Trønderenergi med rekordresultat

Flere nordmenn har tjent penger på strøm

Avhengig av betingelsene i kontrakten man har med strømleverandøren sin, er det faktisk flere nordmenn som fikk betalt for å bruke strøm natt til mandag.

Rennesund forteller til E24 at de heldige er det de med spotpriskontrakt som tjener på de lave prisene som var natt til mandag.

Spotpris er en strømpris som henger sammen med det norske markedet og beregnes av strømbørsen Nord Pool ASA hver eneste dag. Det vil si at strømprisen som betales til leverandørene endres etter hvordan den ligger på kraftbørsen, og vil derfor variere fra dag til dag.

– Totalregningen blir likevel ikke negativ fordi man betaler nettleie, skatt og andre avgifter i tillegg.

Vil se lave priser i lang tid fremover

– Jeg tror dette kommer til å fortsette i lang tid utover, gjerne ut september forteller sjefanalytiker Lilleholt til E24.

Han forteller at utlandet gjerne hadde tatt imot vannkraft hvis de hadde hatt kapasitet, men mange land sliter med samme problemet.

– I Tyskland har prisen gått ned til negative 50 til 70 øre per kWh. Det er ikke akkurat lønnsomt for dem da å kjøpe strøm til 0 øre i Norge.

De lave strømprisene i Europa er derfor en del av presset som gjør at Norge sitter igjen med for mye strøm.

– Utover høsten vil man nok se en prisstigning ettersom det norske forbruket blir høyere mot vinteren. Til da vil nordmenn kunne merke positive endringer på strømregningen, avslutter Lilleholt.

Les også: Vindkraften kan gi dager med gratis strøm i Trøndelag