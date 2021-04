Riksmekleren har tro på å unngå storstreik

De jobber på spreng dag og natt for at vi kan kose oss

Ruland møtte pressen på Hotel Opera i Oslo lørdag kveld.

– Det har gjennom gårsdagen og dagen i dag vært jobbet med de temaene som ble brakt inn i meklingen. Ingenting er løst ennå, men dette er et ganske normalt forløp i en mekling, sa riksmekleren til NRK.

– Jeg er alltid optimist og har tro på at vi skal løse dette, sa han.

Holder pusten

LO, YS og NHO har siden fredag formiddag sittet sammen for å forsøke å komme til enighet om lønnsoppgjøret for frontfaget. I mellomtiden holder norsk arbeidsliv pusten.

På grunn av smittevernhensyn foregår møtene digitalt, hvor delegasjonene sitter spredt. Dette gjør meklingen mer krevende enn vanlig, ifølge Ruland.

Dersom partene ikke blir enige innen fristen midnatt natt til søndag, kan over 30.000 bli tatt ut i storstreik. Det er ventet at meklingen kan komme til å gå på overtid.

– Det er mulig å bli ferdig innen midnatt. Av erfaring er dette lite sannsynlig, men vi må se, sier han.

Mellomoppgjør

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Koronapandemien gjør forhandlingene ekstra utfordrende også i år.

NHO foreslår en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet opp mot utenlandske aktører.

Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

I tillegg krever LO et løft for lavtlønte. Ifølge FriFagbevegelse blir dette trolig det avgjørende punktet i meklingen. NHO er imot at det skal gis i det hele tatt og krever at det skal omfatte færre enn tidligere år hvis det skal gis.

Kan bli omfattende busstreik

Til sammen kan rundt 31.500 arbeidstakere blir tatt ut i streik i første omgang dersom partene ikke kommer i mål med meklingen. Fristen er ved midnatt natt til søndag.

LO forhandler på vegne av 180.000 arbeidstakere i NHO-bedrifter. 23.500 LO-medlemmer blir tatt ut i streik fra søndag morgen klokken 6 dersom det ikke blir enighet.

Ettersom de færreste jobber søndag, vil streiken i hovedsak merkes fra mandag morgen.

Både LO og YS tar ut bussansatte, og LO tar i tillegg ut medlemmer fra ferjetrafikken. YS, som tar ut 5.500 bussjåfører, har uttalt at en streik trolig vil føre til alle rutebusser står fra søndag morgen.

Også i høst streiket bussjåførene i Oslo og Viken. Den streiken varte fra 20. september til 1. oktober.

Flere bransjer rammes

Også i bransjer som bygg og anlegg, mat- og drikkeproduksjon, samt enkelte industribedrifter, blir det tatt ut arbeidstakere til streik. LO velger imidlertid å skjerme hardt koronarammede næringer som reiseliv og restaurant.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har en formidabel oppgave med å få enighet mellom partene. Det er ventet at meklingen kan komme til å gå på overtid.

Forhandlingene som pågår nå i det såkalte frontfaget, er svært viktige fordi de danner en ramme for lønnsøkningen, og dermed legger normen for andre sektorer. I slutten av april skal offentlig sektor begynne sine lønnsforhandlinger.