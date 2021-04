Over tusen bussjåfører i Trøndelag kan bli tatt ut i streik: - Sitter klar med telefonen

De jobber på spreng dag og natt for at vi kan kose oss

Saken oppdateres.

LO, YS og NHO kom ikke i mål med meklingen i lønnsoppgjøret innen klokken 6 søndag morgen. Tillitsvalgte i Trøndelag følger forhandlingene i spenning søndag morgen.

- Vi har aldri hatt streik i et mellomoppgjør, og jeg forventet meg egentlig et brudd i 5-6-tia. Så sitter de enda, så det tyder i alle fall veldig på at de gjør forsøket. Det siste jeg hørte er at det fortsatt var lange avstander og at meklingen var tøff, sier leder Niels Egil Wangaard i Tide-klubben i Buss- og sporvegsarbeidernes forening (bildet), som igjen er underlagt Fagforbundet.

Han ventet tidlig søndag morgen på en avklaring. Da forhandlet partene på overtid - og de berørte sjåførene har fått beskjed om å møte opp på jobb som normalt.

- Jeg sitter klar med telefonen, sier han.

Kjører ferdig turen

Blir det streik, vil det trolig gå utover trønderske bussreisende med nesten umiddelbar virkning.

- Da går vi sammen og sier at påstartet tur står som normalt, men står du da på endeholdeplass og venter på tur får du beskjed om å kjøre hjem i garasjen. Turen skal gå ut til enden, men det blir altså ikke påstartet noen ny tur, forklarer han.

Tide kjører rutebusser for ATB i Trondheim, Orkanger og Stjørdal.

- Den som står på en bussholdeplass og ikke har fått med seg dette, risikerer altså at bussen ikke kommer?

- Ja, dessverre, sier Wanggard.

I tillegg til Vy og Tide, blir også organiserte i Trønderbilene og busselskapet Boreal i Trøndelag berørt av en mulig streik.

Leder Ole Roger Berg i Buss- og sporvegsarbeidernes forening i Trøndelag anslår at det er snakk om rundt 1500 sjåfører i hele Trøndelag.

- Jeg har vært i yrket i over 40 år og aldri opplevd streik i et mellomoppgjør, og og tenker at det nok er vilje til å finne løsning når de forhandler på overtid sånn. Samtidig er det ingen garanti, og avstanden var stor ved deadline i natt, sier Berg.

Stort omfang

Det er fare for at over 30.000 blir tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige i meklingen, som nå har pågått på overtid siden midnatt.

Lønnsoppgjøret legger rammer for forhandlinger i andre sektorer senere i år.

LO, YS og NHO har siden søndag klokken 10 sittet i mekling hos Riksmekleren, og den opprinnelige fristen for å bli enige var ved midnatt.

Betydelig avstand

Partene ble imidlertid enige om å fortsette forhandlingene på overtid.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland informerte i 23-tiden om at det da var betydelig avstand mellom partene.

– Ingenting er avklart per nå. Det er fortsatt tøffe forhandlinger og betydelig avstand. Vi er i gang med møter med alle partene, og det fortsetter, sa Ruland en time før fristen gikk ut.

Etter å ha informert pressen om at det fortsatt ikke var noen utvikling å melde om i meklingen, gikk Ruland tilbake til partene for å avklare ferden videre.

Det kan bli forhandlinger langt ut i morgentimene, har NTB fått opplyst av kilder tett på forhandlingene.

På grunn av koronarestriksjonene sitter partene hver for seg på Hotel Opera i Oslo sentrum. De får ikke forlate sine soner, eller gå fritt rundt på hotellet.

Partene får heller ikke forlate hotellområdet for å gå i butikken, for eksempel.

Ikke siden krigen

Partene var fortsatt ikke sikre på at de kan unngå streik da tidsfristen gikk ut ved midnatt, får NTB opplyst. Det har imidlertid ikke vært streik i mellomoppgjøret i Norge siden før krigen.

– Jeg er alltid optimist og har tro på at vi kan løse dette i år også, sier Ruland.

Det kan bli storstreik, med over 30.000 arbeidstakere som kan bli tatt ut i streik.

Uenige om lønn og løft for lavtlønte

Koronapandemien gjør forhandlingene ekstra utfordrende i år. Partene sitter ikke fysisk samlet på grunn av smittevernhensyn, noe som gjør meklingen ekstra krevende, har Ruland uttalt.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. NHO foreslår en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet.

Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

I tillegg krever LO et løft for lavtlønte. Dette blir trolig meklingens avgjørende punkt, ifølge FriFagbevegelse. NHO er imot at det skal gis i det hele tatt og krever at det skal omfatte færre enn tidligere år hvis det skal gis.