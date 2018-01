Ferdig i kultur – fortsetter i regjering

Professor ber utøvere melde fra om seksuell trakassering: – Må hindre at andre blir rammet

Saken oppdateres.

Det får Adresseavisen bekrefter fra regjeringskilder.

Hofstad Helleland, som er førstekandidat for Sør-Trøndelag Høyre på Stortinget, ble hentet inn som kulturminister av Erna i desember 2016.

Som Adresseavisen skrev søndag kveld, vil statsminister Erna Solberg, dersom alt går etter planen, presentere sitt nye «blågrønne» mannskap onsdag formiddag.

Med Venstre om bord i regjeringen, har Trine Skei Grande som partileder fått velge hvilket departement hun vil tre inn i.

Det lå lenge an til at dette ble en variant av Kunnskapsdepartementet. Men kilder sier at Skei Grande har valgt å prrioritere å bli kultur- og medieminister.

Flyttes

Uavhengig av dette har Solberg, ifølge kilder, bestemt seg for å flytte på Linda Hofstad Helleland.

Dette skjer som en del av en større rokering og utbytting også blant Høyres statsråder.

Adresseavisen er ikke kjent med helt presist hvor Linda Hofstad Helleland skal være statsråd.

En av mulighetene er at hun blir statsråd i en variant av dagens Barne- og familiedepartement.

Oppgaven med integrering og inkludering kan bli flyttet over fra porteføljen til dagens innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Nye oppgaver

Som Adresseavisen skrev søndag, får Sylvi Listhaug nye og større oppgaver i regjeringen. Per Willy Amundsen går ut, Listhaug overtar som justisminister. Men fortsetter med ansvaret for innvandring.

Etter det Adresseavisen forstår, fortsetter trolig Per Sandberg som fiskeriminister. I et juleintervju med Adresseavisen, sa Sandberg at dette var hans hovedprioritet.

Ulike kilder sier til Adresseavisen tirsdag formiddag at det meste av regjeringskabalen nå er lagt, men at «det fortsatt kan skje endringer i siste minutt».