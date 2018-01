Ap-varslere: Medietrykket ble en ekstrabelastning

St. Olav stopper all omskjæring av guttebarn: - Det blir vanskelig si at jeg må ha operasjonsstuen til omskjæring i stedet for en kreftpasient

Saken oppdateres.

– I møte med systematiske lekkasjer som har til hensikt å øke presset på varslere, må også mediene være bevisst hvor grensen for å oppsøke personer som har ønsket anonymitet og intern behandling av sitt varsel skal gå, skriver de tre i en kronikk i Aftenposten.

Kronikken er ikke signert med navn, men avisen opplyser at den kjenner identiteten til forfatterne. Varslerne skriver at medienes avsløringer har vært avgjørende for å avdekke ukultur og maktmisbruk, men advarer:

– Dersom offentligheten skal ha rett til å vite alle detaljer i slike saker, vil misbruk av maktposisjoner lett kunne fortsette, fordi belastningen ved å si fra blir altfor stor.

De forteller at de ble kontaktet av journalister raskt etter at Trond Giske var blitt informert om varslene mot ham og hvem de kom fra, i et møte med partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng. De valgte å ikke besvare henvendelsene, noe som medførte at journalister tok kontakt med deres nettverk og oppga navnene til varslerne. De tre beskriver medietrykket som en ekstrabelastning.

– Det var tydelig at det foregikk en kamp om historiefortellingen, og at enkelte var villig til å ta alle midler i bruk, skriver de tre.

Trond Giske gikk av som Arbeiderpartiets nestleder 7. januar. Torsdag forrige uke konkluderte partileder Jonas Gahr Støre med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Arbeiderpartiet holder ekstraordinært landsstyremøte mandag.

