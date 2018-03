- Listhaug berger regjeringens ære og redder Frp

Saken oppdateres.

- Det er overraskende, fordi det er lite hennes stil. Hun har alltid fremstått som en egenrådig politiker. Jo mer motstand hun får, jo mer holder hun på sitt. Så vet vi at det er en viktig sak for Frp at hun ikke skal presses ut, sier Aglen om at Listhaug tirsdag morgen trekker seg som statsråd.

- Klokeste løsning

Dersom Listhaug hadde blitt presset ut, ville det vært slutten på Frp i regjering.

- Å trekke seg er det aller klokeste som kan gjøres i denne saken. Hun berger regjeringens ære og hun redder Frp. De kunne ikke levd med tvangsflytting eller at hun ble fjernet. Dette blir også det eneste riktige for Listhaug selv. Dersom hun fortsatte på Stortinget, ville hun så til de grader hatt argusøyne på seg. Nå får hun en bedre mulighet til å markere seg, sier Aglen.

- Hun gikk selv

- Hvor frivillig er det at hun går?

- Jeg tror hun har tatt valget selv. Ingen i Frp hverken tør eller vil tvinge henne. Men samtidig har hun vært utsatt for et ekstremt press. Det sies at det har vært tungt for henne å stå i dette. Men jeg tror altså at hun har tatt valget selv og vist seg såpass voksen som hun tross alt er, sier Aglen.

- Listhaug nektet å svare på spørsmål om hvorvidt hun ble tilbudt en annen statsrådpost før hun trakk seg?

- Jeg tror ikke hun ble tilbudt en annen post. For det tror jeg ikke Erna Solberg ville akseptert. Da ville opposisjonen ha fått lov til å diktere regjeringen, sier Aglen.