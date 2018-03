Solberg sier Listhaug kan bli minister igjen

Politisk redaktør Tone Sofie Aglen:Tror ikke et splittet KrF vil felle regjeringen

Saken oppdateres.

Sylvi Listhaug ga beskjed til statsminister Erna Solberg om sin avgang mandag kveld. Det sa Erna Solberg under tirsdagens pressemøte.

Hun sier også at Listhaug kan komme tilbake som minister i regjeringen.

- Listhaug er en hardtarbeidende politiker. Hun setter preg på de sakene hun jobber med, og dette er ikke til hinder for henne å komme tilbake som statsråd senere i denne regjeringen, sier Solberg.

Ikke bestemt ny minister

Samtidig vil hun ikke kalle det en heksejakt, som Listhaug selv brukte om den siste uken.

Hun sier videre at det ikke er bestemt hvem som blir ny justisminister.

Solberg tror samarbeidet med KrF forstatt vil være godt, selv om et enstemmig landsstyre i KrF stemte for mistillit.

- Jeg tror vi kan klare å finne et godt samarbeid med KrF fremover. Men jeg har ingen grunn til å karakterisere KrF som Listhaug gjør, sier Solberg.

Og viste til Listhaugs uttalelse om at KrF er et «parti totalt uten ryggrad. Det er et parti uten styring og uten vei videre».

- Norsk politikk har blitt en barnehage, sa Sylvi Listhaug da hun kommenterte sin egen avgang tirsdag morgen

- Dette har vært en heksejakt på Sylvi og en usedvanlig tøff uke, skriver Teigen i en melding til Adresseavisen.

Rett etterpå kommenterer altså Erna Solberg at en av hennes statsråder - angivelig frivillig - har valgt å trekke seg.

Pressekonferansen finner sted i Regjeringens representasjonsanlegg.