Kan komme flere politianmeldelser

Saken oppdateres.

Det var nemlig fra Søbergs telefon den famøse meldingen ble sendt fra hytteturen på Storlien i 2016.

Få, inklusive, mottaker Navarsete, tror det var Søberg som sendte meldingen selv.

LES OGSÅ: Politiet skal ta stilling til sjikanerende sms i løpet av kort tid

Problemet for Søberg er at også de ni andre turdelltakerne nekter. Søberg er fortvilet:

- Eg tek oversendinga av saka til politiet til vitande. Ellers har eg søkt juridiske råd vedrørende mogleg melding til politiet av identitetstjuveri, skriver Søberg en tekstmelding til Adresseavisen.

LES KOMMENTAREN FRA TONE SOFIE AGLEN: Derfor slutter vi ikke å mase om den grisemeldinga i Sp

Ola Borte Moe: Trist

Søberg skriver til Adresseavisen at han også har diskutert med advokat en eventuell reaksjon på offentliggjøringen av meldingen med bilde av han selv og en av døtrene sine.

- Inntil vidare ynskjer eg å venta og sjå, skriver Morten Søberg.

Trakasseringsmeldingen har ikke bare rammet mottakeren Liv Signe Navarsete, men også Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe. Det var han og hans venner som var i hytta på Storlien.

Denne uken trakk han seg midlertidig fra vervet som nestleder i partiet.

- Trist, er alt Borten Moe vil si, da Adresseavisen i formiddag ba om en kommentar til at ingen av vennene hans ville ta ansvar for meldingen – og at Senterpartiet derfor valgte å gå til politiet.

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes, som også var med på hytteturen, skriver følgende i en sms til Adresseavisen:

- Som uskyldig rammet i denne saken så ønsker jeg mest av alt at den blir avklart. Sånn sett er vel jeg inhabil til å vurdere om det er riktig å bruke knappe politiressurser på den.

Sp: Avsender-miljøet gjør den straffbar

I følge Senterpartiets politianmeldelse er meldinge grovt krenkende. Partiet mener konteksten den er sendt i - alstå nestleder Ola Borten Moe og hans trøndervenner- også gjør den straffbar:

«Meldingen er etter sitt innhold grovt krenkende, og særlig ut fra den aktuelle konteksten framstår avsendelsen av meldingen å være et mulig straffbart forhold. Med den oppmerksomhet denne type ytringer har fått i kjølvannet av #metoo-kampanjen, bør saken avklares gjennom straffeprosessuell etterforskning og strafferettslig vurdering» heter det i politianmeldelsen som generalsekretær Knut M. Olsen leverte til politiet i Lærdal, der Navarsete bor.

Om politiet velger å gå videre med saken, vil den etter alt å dømme bli oversendt til Trøndelag politidistrikt, som vil måtte bistå med eventuelle avhør og etterforskning i saken.