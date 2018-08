Sandberg på pressekonferanse: - Mange dører har åpnet seg for meg og Bahareh

Letnes til eksil-iransk tv: - Besøkte familien for å få aksept for Per

Saken oppdateres.

Det første Per Sandberg sa på den lenge bebudede pressekonferansen at at han ikke vet hvordan han skal beskrive de siste ukene.

- Dratt ut av alle proposjoner, sa han.

- Hvorfor ble Tyrkia-turen avlyst?

- Alt begynte å lekke lenge før Tyrkia-turen, sa Sandberg som fortalte at ferien med sønnen gikk i vasken på grunn av lekkasjer om hans ferieplaner.

- Jeg spurte Bahareh om vi skulle dra, det var jeg som spurte, understreket han.

Han avviser at årsaken til at han ikke varslet statsministerens kontor, var at han var redd for å få nei til å reise, slik VG skrev at Bahareh Letnes sa i et intervju i går.

- Ingen kunne hindre meg fra å reise til Iran, sier Sandberg.

- Det tryggeste jeg kunne gjøre var å reise til Iran, fortsatte han.

- Hva skulle du adressere til media?

- Jeg sitter ikke her og sutrer. Jeg tar kritikken for telefonen og manglende varsling. Men fordømmelsen av Bahareh, det dere alle har holdt på med i ukesvis, å knytte denne kvinnen opp mot iransk etterretning. Dere har nærmest henrettet denne kvinnen.

Letnes forsikrer at kjærligheten til Per Sandberg er ekte og hun avviser at hun er spion eller fungerer som honningfelle.

- Nå er Per arbeidsledig. Jeg skal gi han jobb, smilte hun.

Sandberg fortalte at Letnes er medlem i Ap.

- Ikke bare har jeg funnet meg en jente med en annen etnisk opprinnelse. Hun har også tilhørighet i AUF. Gahr Støre, som er ute og brummer i dag, Hamas-Støre. Hvorfor kontrollerte ikke Arbeiderpartiet denne kvinnen når hun var medlem i AUF, hvis hun er en sikkerhetsrisiko?

Også Trygve Hegnar fikk svar:

- Jeg vet at alt stemmer med denne kvinnen, sa Sandberg som svar til Trygve Hegnar som ifølge Sandberg har sagt at ingenting stemmer med denne kvinnen.

- Aldri i min villeste fantasi forestilt meg dette. Jeg har vært med på mobbing og netthets i femten år. Det vi har sett nå har jeg aldri i min villeste fantasi i tenkt meg fantes i norske folk, eller i norske media. Jeg finner ikke ord, sa Sandberg og fortsatte:

- Det har vært en heksejakt og en henrettelse som NRK og TV2 har stått i spissen for. De har vært bensin, ved og gass til dette bålet.

- Hva tenker du om at partifeller kritiserer deg, spurte Andre Kolve.

- Jeg er skuffet over det. Fordommene kommer fram. Da jeg var i Iran i 2016 ble jeg tiljublet. Da ble jeg forelsket i landet og folket. Skal ikke vi kunne snakke opp et land og vise hvor flott det er, hvem skal gjøre det da? Det betyr ikke at man skal knyttes til regimet, sa en svært engasjert Sandberg.

- Er du blind for at det du har gjort kan tolkes som støtte?

- At noen reagerer er greit, de har avslørt seg selv. NRK og TV2 trenger et kompetanseløft, sa den tidligere fiskeriministeren, som er mest kritisk til NRK av alle mediene.

- Når du går av, går målingene ned?

- Verken jeg eller Bahareh har analysert debatten. Når til og med mine egne mener jeg er knyttet til prestestyret, så går det ut over målingene.

- Du valgte å gå av, hadde du noe valg?

- Til syvende og sist hadde jeg ikke noe valg. Men jeg registrerer at jeg hadde tillit både hos statsministeren og partilederen onsdag forrige uke.

- Hva skjedde i mellomtiden?

- Det er ganske enkelt. De som står her (pressen, red. anm), de bygde opp denne kvinnen til å være en sikkerhetsrisiko for Norge. Derfor ble jeg automatisk sårbar som statsråd. Når det blir etablert som en sannhet, at hun bygges opp og henrettes på denne måten, så skjønner til og med jeg at det en problemstilling. Summa samarium, så hadde jeg ingen annet valg enn å trekke meg.

- Mener du at årsaken til at du er ute av regjeringen er medias håndtering av saken, og ikke dine egne handlinger?

- Det var kjent at jeg ikke hadde varslet. Det var kjent at jeg hadde tatt med meg jobbtelefonen. Fortsatt hadde jeg full tillit. Jeg hadde full tillit frem til onsdag i forrige uke. Da var det ikke ukjent at jeg hadde gjort disse sikkerhetsbruddene, og at jeg hadde brutt rutinene.

- Var det noen nye rutinebrudd som ble avdekket siden onsdag, som for eksempel Kina-turen?

- Alt var kjent i forrige uke. Når jeg ba om å gå av i forrige uke skjønte jeg at dette kunne jeg ikke stå i.

- Mange dører har åpnet seg for meg og Bahareh over hele verden, sier Sandberg, som sier de har fått mange tilbud.

- Vi har fått rimelig mange tilbud. Vi får mer enn nok å gjøre. Per Sandberg vil ikke forsvinne. Selv om statsministeren sa takk for nå, Per, så føler vi lettelse med alle dørene som åpner seg.

Og dessuten:

- Vi skal skrive en knakende god bok. Med masse dokumentasjon, det skal vi bruke noen måneder på.

- Vi skal til Iran snart.

- Vi skal møte folket, sier Letnes.

Sandberg mener Sylvi Listhaug er favoritt til å overta etter han.

- Åpningen for Sylvi ville uansett kommet når jeg hadde trukket meg som nestleder.

- Skal du melde deg ut?

- Aldri.

Letnes fortalte om selskapet sitt, som ikke bare skal selge fisk.

- Jeg skal selge skiutstyr og alt mulig. Per visste ikke om selskapet mitt før media fortalte om det.

Sandberg varslet at han har hyret advokater for å vurdere rettslige skritt mot norske medier.

Etter pressekonferansen fikk Adresseavisen også anledning til å stille noen spørsmål:

- Hvorfor er du redd for lekkasjer halvannen måned etter at du har varslet om lekkasjer? Hva sier det om din vurdering av sikkerheten ved statsministerens kontor?

- Jeg har ikke sagt at det lekker fra SMK. Jeg har sagt at det har vært betydelige lekkasjer fra min kalender osv fra regjeringsappratet.

- Men det har jo fortsatt etter at du varslet om det?

- Det er ikke slik at det bare er SMK som sitter med denne type informasjon.

- Grasrota i Trøndelag ga beskjed før helga om at nok er nok, at du måtte gå, hva synes du om det?

- Det er logisk ut fra debatten som har fått. Det har vært så mange beskyldninger at det er helt naturlig at Frp-folkevalgte tar den konklusjonen.

Mandag gikk Per Sandberg av som fiskeriminister og første nestleder i Frp. Samtidig bebudet han en pressekonferanse tirsdag som han skulle holde sammen med sin kjæreste. En pressekonferanse hvor han varslet et oppgjør med pressen, men også et sted hvor alle spørsmål kunne bli stilt, og besvart.

Mediekritikk

Verken Sandberg eller Letnes var i forkant tydelig på hva pressekonferansen skulle handle om, men mye tyder på at det er medienes behandling av Sandbergs 30 år yngre kjæreste som vil være sentral.

Ifølge en oversettelse Adresseavisen har fått gjort av et intervju Letnes gjorde med iransk tv mandag, sa ikke Sandberg fra om sine reiseplaner av såkalte sikkerhetsgrunner som kunne gjøre at reisen ville bli stanset. Det har tidligere kommet fram at Sandberg ikke varslet fordi han ikke ville at hans reiseplaner skulle bli lekket.

Trakk seg mandag

Årsaken til at Per Sandberg trakk seg, en beslutning både statsminister Erna Solberg og partileder Siv Jensen sa seg enige i, var hans brudd på sikkerhetsinstruksen på flere punkter. VG skrev mandag at frykten for at Per Sandberg kan være – eller vil bli – utsatt for fremmed etterretning, skal være blant grunnene til at Sandberg nå er ute av regjeringen.

Som Adresseavisen skrev søndag har de tidligere ektefellene Sandberg rapportert hverandre for sikkerhetsbrudd. Sandbergs ekskone, er statssekretær i Helsedepartementet, Line Miriam Sandberg, og det var hun som fremmet påstander om at fremmede makter hadde flyttet inn hos statsråden, mens Sandberg meldte om lekkasjer fra hans kalender.

Letnes er av iransk bakgrunn, men er nå norsk statsborger. 28-åringen fikk avslag på asylsøknaden tre ganger før hun fikk innvilget opphold på humanitært grunnlag. Hun søkte asyl fordi hun skulle giftes bort til en 60-åring, og saken skapte stort engasjement i Trøndelag. 28-åringen har hatt hjemmet sitt på Skogn, hos sin fosterfamilie. Letnes sa også til Adresseavisen i det store intervjuet kjæresteparet gjorde for snart to uker siden, at det nettopp var fordi Sandberg var fra Skogn at hun falt for ham.