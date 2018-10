23 nye KrF-delegater valgt mandag kveld - smell på smell for Hareide

Brudgommen stakk av to uker før bryllupet. Her er historiene om brudekjolene som ikke ble brukt

Akershus: 5 røde og 4 blå delegater.

Vestfold: 4 blå og 3 røde.

Oslo: 4 blå og 3 røde.

Resultatet mandag kveld var klart dårligere enn det Knut Arild Hareides tilhengere hadde håpet på.

Nå er det bare Østfold som ennå ikke har valgt sine representanter. De skal avholde sitt ekstraordinære fylkesårsmøte tirsdag.

Hareide i Akershus

Hele Norge følger med på den interne prosessen i KrF, en prosess som skal ende opp med et retningsvalg for partiet. Fredag møtes 190 delegater til landsmøte på Gardermoen. Der skal de stemme over om partiet skal sondere regjeringssamarbeid med Ap og Sp, eller om de skal snu seg mot Erna Solberg-regjeringen. Det tas også til orde for en tredje vei: Å forbli i såkalt konstruktiv opposisjon, som i praksis betyr å fortsette som nå.

Trøndelag har allerede valgt sine 13 delegater, og blant dem er det et klart flertall som støtter det partileder Knut Arild Hareide har foreslått: Å sondere mot venstre.

- Skal vi overleve som riksdekkende parti, gjør dere klokt i å følge mitt råd, sa KrF-leder Hareide da han talte til årsmøtet i Akershus KrF mandag kveld.

Partilederen fastslo at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner før fredag kommer, uansett hvilke opptellinger og beregninger som gjøres i forkant. Ingen av delegatene er bundet til det de har sagt at de skal stemme, og de kan dermed i teorien endre sitt syn helt frem til landsmøtet. Selve avstemmingen fredag skal dessuten skje skriftlig, slik at ingen ser hvem som stemmer hva.

Gjennomslag

Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad argumenterte for hvert sitt veivalg i Akershus, før de begge hastet videre til fylkesårsmøtet i Oslo mandag kveld. Ropstad pekte på gjennomslagene med den sittende regjeringen de siste fem årene. Hareide tegnet et større bilde:

- Dobbelt så mange av våre velgere er enige med meg, fremfor å ville gå inn i en regjering med Høyre og Frp, sa Hareide.

Samtidig med at valget av delegater til KrFs skjebneårsmøte var i innspurten i går kveld, ble det arrangert større demonstrasjoner mot endringer i abortloven i Oslo og andre store byer.

- De har misforstått KrFs politikk, mener Hareide.

Han peker på Senterpartiet som KrFs beste venn og foretrukne samarbeidspartner i abortsaken, mens tvillingabort er blitt tillatt med Høyres Erna Solberg som statsminister og Bent Høie som helseminister. Ropstad viste på sin side til de positive signalene som er kommet fra både Solberg og deler av Høyres stortingsgruppe.

KrF-Ropstad: - Over all forventning

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier til VG mandag kveld er storfornøyd med utfallet av fylkesmøtene i Oslo, Vestfold og Akershus.

- Dette var over all forventning. Jeg tror KrF-erne er stolte over hva vi har fått til med dagens regjering og ser muligheter for bedre politikk for familiene, fattigdomsbekjempelse, styrket klimakamp og ikke minst kamp mot sorteringssamfunnet. Nå er vi et stort steg nærmere at det blir forhandlinger med Solberg-regjeringen først, sier KrF-nestlederen til VG.

Både Ropstad og KrFs andre nestleder Olaug Bollestad ønsker å søke regjeringssamarbeid med dagens regjering, som består av Høyre, Frp og Venstre.