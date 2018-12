Fra PR til skog

- Hele Eikrem-saken vitner om at det er et kulturproblem på NTNU

Saken oppdateres.

Otterstad kommer fra jobb som rådgiver i kommunikasjonsselskapet Kruse Larsen.

Otterstad har lang fartstid norsk politikk både lokalt, regionalt og nasjonalt, sist som møtende vararepresentant på Stortinget og valgkampmedarbeider for Arbeiderpartiet.

Han har ellers vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets bystyregruppe i Trondheim og medlem av Sør-Trøndelag fylkesting fra 2011-15.

De siste ukene har Otterstad vært aktuell som omstridt medlem av valgkomiteen til Trondheim Arbeiderpartiet.

Det endte med at Otterstad, etter råd fra blant andre partisekretær Kjersti Stenseng, trakk seg fra komiteearbeidet på grunn av habilitetsproblematikk.

- Skogbruk som klimaprosjekt

Otterstad har bakgrunn fra bygg- og anleggsbransjen, og er utdannet fagskoleingeniør. Nå skal han altså jobbe for skoginteressene i Midt-Norge.

-Jeg gleder meg til å begynne i ALLSKOG. Det er en organisasjon med en sterk identitet som jobber for økt verdiskaping lokalt, og for ei næring med et stort potensial globalt i årene fremover. I dag lagrer norsk skog årlig 25 millioner tonn CO₂, en dobling fra 1990. Det er halvparten av klimagassutslippene Norge slipper ut årlig, og viser at det blir umulig å stoppe klimaendringene uten å satse på et aktivt skogbruk, sier Otterstad i en pressemelding.

Otterstad begynner i stillingen 1. februar 2019.

Skogselskapet ALLSKOG er et samvirke som eies av skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland og Troms. Hovedkontoret ligger på Tunga i Trondheim.