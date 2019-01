Presenterer trolig ny regjeringsplattform torsdag ettermiddag

«Ut og stjæle hester» blir Kosmorama-film: - Å lage film av den er å be om bråk

Saken oppdateres.

- Det blir veldig spennende. Vi vet lite om de konkrete resultatene, men vår forståelse er at vi nå skal forholde oss til et konkret forhandlingsresultat, sier KrFs sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug til Adresseavisen.

Bjørkhaug bekrefter overfor Adresseavisen at KrF har bedt sitt landsstyremøte stille på Gardermoen torsdag klokken 14.00.

KrF har forhandlet med regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre om en ny borgerlig flertallsregjering siden begynnelsen av januar.

Det skulle opprinnelig vært landsstyremøter i alle partiene mandag, men disse ble utsatt ettersom forhandlingene gikk tregere enn ventet.

Når forhandlerne er blitt enige, skal sentrale politikere i alle de fire partiene samles fysisk for å gjennomgå regjeringsplattformen og komme med sine råd.

Det er ikke kommet offisiell bekreftelse på at de fire partiene er blitt enige.

Løsnet i natt

Kilder opplyser til Adresseavisen at forhandlerne fra de fire partiene regner med å bruke hele onsdagen og muligens også deler av torsdag for å komme fram til en plattform som kan legges fram for partienes ledende organer.

Tidspunktet for landsstyremøtene ble klart natt til onsdag, men partene var ikke ferdig med forhandlingene, blir NTB fortalt.

Forhandlingene har vært tøffe, og partiene har slitt med å bli enige på viktige politikkområder som innvandring, abort og klima.

Lang vei

For statsminister Erna Solberg (H) har målet i mange år vært å samle de fire ikke-sosialistiske partiene i regjering, men veien fram har vært kronglete.

I 2013 klarte ikke de fire partiene å bli enige om en regjeringsplattform. Forhandlingene i Nydalen i Oslo endte med at Høyre og Fremskrittspartiet gikk i regjering og fikk på plass en samarbeidsavtale med Venstre og KrF.

Etter valgseieren i 2017 ville ikke KrF ha en ny samarbeidsavtale. Samtidig besluttet Venstre å søke regjeringssamarbeid, og partiet gikk inn i Solberg-regjeringen for ett år siden.

I fjor høst anbefalte KrF-leder Knut Arild Hareide partiet å søke samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, noe et knapt flertall avviste på det ekstraordinære landsmøtet i partiet før jul.

Dermed innledet KrF sonderinger med dagens regjering, før de formaliserte forhandlingene nå på nyåret.

Tre KrF-statsråder

Venstre fikk tre statsråder da de gikk inn i regjering for ett år siden. KrF har forventninger om et tilsvarende antall.

Etter det Adresseavisen forstår, vil KrF få tre statsråder. Det kan skje ved at Høyre og Frp avgir en statsrådspost hver, pluss at man oppretter en ny post for KrF.

Linda blir sittende

Frp har frem til nå hatt et stort gjennomtrekk av statsråder. Høyre, derimot, har skiftet lite siden Erna Solberg tok over som statsminister i 2013.

Mye tyder på at Sør-Trøndelags Høyres Linda Hofstad Helleland fortsetter som statsråd, men ikke nødvendigvis som barne- og likestillingsminister.

Høyres nestleder og helseminister Bent Høie kan være på vei ut. Han er valgt til Stortinget ut perioden, men ble nylig utnevnt som ny fylkesmann i hjemfylket Rogaland.